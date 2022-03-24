【理財智慧】又到報稅時間 一文了解買退稅自願醫保有咩要注意

最近不少人都陸續收到「綠色炸彈」，在社交媒體也陸續推出與交稅有關的廣告，例如低息貸款、退稅三寶等。隨著第五波疫情在香港爆發，每日數以萬計人染疫，公立醫院也開始停止接收非緊急病人，如果不幸在這段時間患病，可能便需要前往私立醫院就醫，趁交稅前是否值得考慮為自己或為家人買一份退稅自願醫保呢?

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自願醫保

由於香港面對人口老化的問題，相信公立醫院的醫療系統「出事」只是時間問題 (最終也不幸言中)。為了減輕對公立醫療的依賴，政府推出可扣稅的自願性醫保，以退稅提供誘因希望港人減輕公糙醫療的負擔，現時每年最高的扣稅額為8,000元。

自願醫保與一般公司提供的醫保類似，都是以實報實銷的形式報銷，主要是保障個人往私家醫院的住院費用，包括住院或手術的費用等，因此如果只是門診服務便未能報銷。自願醫保主要分為標準計劃及靈活計劃，前者即最基本的住院保障，但後者可以提供更多附加保障，甚至保障直達高端醫療級別。

幫家人買都可以退稅

由於退稅額高達8,000元，除非購買靈活計劃的自願醫保產品，否則都不容易「CLAIM到盡」因此如果以保單持有人身份為受保人交保費，也可以申請有關扣除，只要符合指明親屬的定義便可以，包括自己的配偶、父母、子女、兄弟姊妹等。

保障地區

如果以標準計劃而言，除了精神科治療外，所有的醫療費用都是全球保障的；但以各保號的靈活計劃則設有區域限制，主要提供分為三個，分別為亞洲、全球 ( 不包美國) 、全球。但如果受保人是永久或長居外地，外地的醫療費用可能不會保障，因此購買前要留意。

留意保障額和每年上限

如果只是購買標準計劃，每年上限為42萬，而且不設總額上限。但如果投保人認為每年42萬是不夠的話，可能便需要購買一份保靈活計劃，但則受到每年保障限額及終身保障限制。當中以每年保障額特別重要，面對突如其來的疫病，可能需要面對高額的醫療費用，因此首先要留意每年上限。

非手術的治療癌症費用

相信不少讀者最擔心都是不幸患上癌症，現時有不少的方法用作治療癌症，例如化療或標靶治療等，相信隨著醫療進步，日後將會有更多較少副作用的治療方法，但投保人要留意靈活計劃中對於非手術的治療癌症費用的保障，因為有部分對於非手術的費用會設上限，因為在私家醫院治療癌症費用很高，因此投保前也要留意。

中過新冠保唔保

對於曾經患上新冠的康復者對投保也有一定的影響，有部分保險公司列明要康復三個月後才可以投保、也不接受現時確診者申請。但可能到時保險公司也會要求投保人進行一份全面身體檢查去看下是否有新冠的後遺症。

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記者：陳佳恩