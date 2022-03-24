  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】新世界愛互送平台獲大家樂捐50萬元餐飲現金券　Prenetics及華大基因各捐1萬快速檢測包

Hot Talk 15:31 2022/03/24

分享：

【第五波疫情】新世界愛互送平台獲大家樂捐50萬餐飲現金券　Prenetics及華大基因各捐1萬快速檢測包

新世界發展 （00017） 大型捐贈平台「Share for Good 愛互送」獲得不少善長和企業支持，包括大型餐飲上市集團大家樂集團 （00341） ，捐出面額總值50萬元的餐飲現金券，以及本港獨角獸Prenetics及華大基因捐出快速抗原檢測包，攜手協助基層抗疫。

大家樂送5萬張面值10元的餐飲現金券

大家樂所捐出合共5萬張面值10元的餐飲現金券，部分已於昨日率先送往十間參與的非牟利機構，包括大埔浸信會社會服務處、宏施慈善基金、香港單親協會、香港基督教女青年會、香港基督教服務處、救世軍、陳校長免費補習天地、路向四肢傷殘人士協會、聖雅各福群會及離島婦聯，其餘的餐飲現金券亦會於稍後陸續送出。

至於Prenetics及華大基因各捐出1萬個快速抗原檢測包，將於下周初陸續送往基督教家庭服務中心、香港老年學會、救世軍、聖雅各福群會、香港傷健協會及香港路德會社會服務處等機構。

平台集中處理13項需求最為殷切的物資

「Share for Good 愛互送」平台現階段會主要集中處理13項需求最為殷切的物資，如快速檢測包、血氧計、數據卡、超巿現金券、快餐店現金券、防護面罩及退熱貼等，惟會因應疫情變化持續檢視清單上的物資種類及非牟利機構名單，以緊貼受助人士的需要。

**港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊**

相關文章：【第五波疫情】新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」獲梁卓偉捐百部血含氧量機　郭富城贈3萬件抗疫物資

相關文章：【第五波疫情】新世界撥出沙田凱悅酒店近百房間予醫護人員入住　加碼捐10萬套快速檢測包等

開啟hket App，閱讀全文
港股 疫情 快速測試套裝 新世界 餐飲 大家樂 快餐店 新世界發展（00017） 大家樂（00341）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款