【第五波疫情】新世界愛互送平台獲大家樂捐50萬元餐飲現金券　Prenetics及華大基因各捐1萬快速檢測包

▲ 【第五波疫情】新世界愛互送平台獲大家樂捐50萬餐飲現金券 Prenetics及華大基因各捐1萬快速檢測包

新世界發展 （00017） 大型捐贈平台「Share for Good 愛互送」獲得不少善長和企業支持，包括大型餐飲上市集團大家樂集團 （00341） ，捐出面額總值50萬元的餐飲現金券，以及本港獨角獸Prenetics及華大基因捐出快速抗原檢測包，攜手協助基層抗疫。

大家樂送5萬張面值10元的餐飲現金券

大家樂所捐出合共5萬張面值10元的餐飲現金券，部分已於昨日率先送往十間參與的非牟利機構，包括大埔浸信會社會服務處、宏施慈善基金、香港單親協會、香港基督教女青年會、香港基督教服務處、救世軍、陳校長免費補習天地、路向四肢傷殘人士協會、聖雅各福群會及離島婦聯，其餘的餐飲現金券亦會於稍後陸續送出。

至於Prenetics及華大基因各捐出1萬個快速抗原檢測包，將於下周初陸續送往基督教家庭服務中心、香港老年學會、救世軍、聖雅各福群會、香港傷健協會及香港路德會社會服務處等機構。

平台集中處理13項需求最為殷切的物資

「Share for Good 愛互送」平台現階段會主要集中處理13項需求最為殷切的物資，如快速檢測包、血氧計、數據卡、超巿現金券、快餐店現金券、防護面罩及退熱貼等，惟會因應疫情變化持續檢視清單上的物資種類及非牟利機構名單，以緊貼受助人士的需要。

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