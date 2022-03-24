【行業需求】環保行業人才需求增 空缺按年增長8%

國際環保機構近年大力倡議發展環保及減碳，推動可持續發展，更可帶動綠色經濟。有報告指，全球勞動市場中，環保工種（Green job）將會有顯著增長。據商業社交平台LinkedIn的《2022年全球環保專業技能》調查顯示，全球環保工作者佔整體就業市場比重由2015年的只有9.6%，至今年增長至13.3%，升幅高達38.5%。

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LinkedIn全球公共政策負責人Sue Duke表示，具環保專業技能的人較沒有環保知識的人就業率更高，建議求職者若具備如，環境污染、廢物處理及可持續性能源等專業技能，可在履歷表中詳細描述，以增加獲聘機會。報告又提及，於過去5年間的環保職位每年增幅8%，但在職的專業人才卻只增長了6%，所以預測到2026年環保專業人才將出現短缺。

現時為響應推動環保計劃，除各國及大型型企業已承諾推行減碳及再生能源項目外，環保想法更已伸延至傳統行業，如：金融及科技相關行業已設立發展可持續物料等部門推動環保。

熱門搶手環保職位

報告指出，2016年至2021年間，環保行業增長最高的職位，包括可持續發展經理、風力渦輪機技術員、太陽能顧問、生態學家及環境健康與安全專家。氣候教育平台Climatebase聯合創始人Evan Hynes表示，氣候環境數據科學家及軟件工程師等專業技能工作的需求日增；另據Pew研究中心的報告指出，對環保知識需求主要集中在25至40歲的專業人士。

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建環保培訓課程

為應對環保專業技能人才不足，報告指去年大約有10%的職位需求描述中，是有加入一項具備環保知識的專業技能，該需求不單只在環保行業領域上，在非環保行業的職位描述中，也有增加環保知識需求的趨勢。報告建議，企業可透過職業培訓提升環保專業技能，Climatebase平台最近也推出了一項氣候職業獎學金計劃，以助專業人士提升相關專業技能。另外，部分大學及環保行業的協會，亦有推出專業文憑學位教育計劃，可幫助企業人員增加環保知識。

責任編輯：向頌勤

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