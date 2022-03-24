俄羅斯湧現俄化商標 奇招反擊撤走外企

西方就俄烏戰爭制裁俄羅斯，麥當勞等多間跨國企業宣布撤出俄羅斯。但俄羅斯用奇招反擊撤俄外企，市面上近日出現多個與撤出外企商標十分相似的俄化商標，部分甚至連公司標誌也幾乎一樣。

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在多間撤出俄羅斯的外企當中，麥當勞（McDonald's）最受矚目。外媒早前報道，一間俄羅斯連鎖快餐店Uncle Vanya本月已申請註冊一個與麥當勞十分相似的商標，其標誌更似乎是將麥當勞標誌性的金色拱門標誌打側擺放。

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另一間俄羅斯公司也申請俄文IDEA的商標，與撤出俄羅斯的全球最大家具品牌宜家家居（IKEA）十分相似。公司標誌也同樣用上黃底藍字，令人感到混淆。

俄羅斯早前已宣布禁用Instagram，而俄羅斯國內也開發了一款名為Rossgram的社交應用程式，功能與版面均與Instagram非常相似。開發程式的公司也向俄羅斯政府申請註冊Rossgram商標。

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但俄羅斯最近決定取消部分商品的知識產權的使用限制，外媒估計這些撤俄外企將難以追究商標遭到模仿甚至盜用的行為。

專門處理版權事務的美國律師Josh Gerben指出，撤俄外企如要就這些商標的知識產權問題提出法律挑戰，通常只能循俄羅斯國內法院起訴。

但Gerben估計不少俄羅斯律師憂慮案件性質敏感，相信大部分未必願意接案。而且俄羅斯法院早前審理Peppa Pig知識產權一案的判決結果，也反映俄法院或因西方制裁因素拒絕向外企提供賠償。

加州法學院Loyola Law School知識產權法教授Justin Hughes表示，世貿組織（WTO）理論上可根據《與貿易有關的知識產權協議》（TRIPS）解決美俄的知識產權糾紛。

但由於美國暫停與俄的正常貿易關係，即使美俄均已簽署TRIPS，相信也難以循此途徑解決糾紛。

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責任編輯：鄭錦玲