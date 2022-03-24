【港元定存】1年港元定存最高息1.5厘 6行今天齊加息搶存

▲ 6間港銀今天齊加港元定期存款息率，包括集友及大眾財務全面加。

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季結在即，港銀搶攻港元定期存款快閃息，今天（3月24日）暫有6間銀行出招玩突擊加定存息，包括集友今天全面調升港元定存短中長息，當中3個月年息調升0.1厘，新息率至0.95厘，半年及1年年息更勁升0.25厘，分別報1.1厘及1.3厘，適用於個人客戶的新舊資金，門檻為100萬元，上限1000萬元，需以分行或網上渠道開立。如以1年期港元定存計，為市面第3大高息王，但不及信銀國際勇進，信銀國際剛大加1年期港元定存息率0.4厘至1.5厘，打破星展的1.4厘，而膺冠絕全城的港元定存長息。

而集友的1.3厘息率，跟東亞 （00023） 及富邦看齊，打入三甲列。專家料季結前同業的加息吸存戰續升溫，再參考1年拆息現已升至1.63厘，凸顯大小行高息吸存仍有水位。

1個月HIBOR創16個月高【下一頁】

與此同時，招商永隆重推居家抗疫定存優惠，一年港元定存息率有1.3厘，但屬快閃性質，只限今天。大眾財務也將港元定存息率全面略升0.05厘，目前最高息是7個月的0.95厘年息。建行亞洲則微加半年年息0.05厘至0.85厘，跟3個月期年息相同。至於工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），亦將3個月及6個月的港元定存年息分別加0.1及0.2厘，兩存期年息齊報0.8厘。眾安（ZA Bank）卻短減長加，削3個月年息0.1厘至0.4厘，但同時加1年期息率0.1厘，新報0.6厘。

專家以3大主因料銀行搶存將持續一周，分別為：（1）3月已倒數，下周四（31日）為月結及季結，拆息又趨升，如1個月拆息報0.32厘的16個月高位、半年拆息已重上1厘關；（2）俄羅斯入侵烏克蘭剛好滿月，全球擔憂戰役升級，市場避險情緒再生；（3）油價急升引發高通脹，美國於5月5日議息可能倍加半厘，隔晚美股再轉跌，皆令大小銀行猛搶防守族的避險資金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪