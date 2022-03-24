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新世界「愛互送」捐贈平台　獲大家樂捐50萬餐飲券

理財智慧 16:05 2022/03/24

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疫情持續肆虐，基層市民缺乏物資抗疫。有見及此，新世界發展（00017）早前成立全港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，與主要合作伙伴仁濟醫院及超過30間非牟利機構合作，讓公眾捐贈物資或捐款。平台推出數天已獲不少企業支持，包括大家樂集團（00341）捐出50萬元的現金券，而本港獨獸Prenetics及華大基因則各自捐出快抗原檢測包。

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大家樂合共捐出5萬張面值10元的現金券，部分已於日前送往10間參與的非牟利機構，以緩解基層的溫飽問題，而其餘現金券會於稍後陸續送出。大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，疫情帶來的影響將持續一段時間，集團會繼續善用在餐飲方面的專長和資源幫助更多有需要人士，即將推出之食物援助計劃。

同場加映【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

至於Prenetic及華大基因各捐出1萬個快速抗原檢測包，將於下周初陸續送往受助機構。平台發言人指，現階段主要集中處理13項需求最為殷切的物資，如快速檢測包、血氧計、數據卡、超巿現金券、快餐店現金券、防護面罩及退熱貼等，惟會因應疫情變化，持續檢視清單上的物資種類及非牟利機構名單，以緊貼受助人士的需要。

同場加映【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

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撰文 : 黃卓賢

疫情 大家樂（00341） 快速測試 新世界發展（00017）

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