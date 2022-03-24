【5G手機】三星公布Galaxy A33、A53香港售價　最快明日開始預訂

▲ Galaxy A53最快4月1日正式發售，Galaxy A33則為4月22日。

三星上周舉行Samsung Galaxy A系列發布會，推出兩款5G中階手機Galaxy A33及A53，今日終於正式公布香港售價！同時公布推出另一款5G手機Galaxy M33, 添加入門機款新選擇。

Samsung Galaxy A53設256GB ROM＋8GB RAM版，售3,998元，最快將於3月25日（明日）起預售，4月1日正式發售；Galaxy A33設128GB ROM＋8GB RAM版，售2,998元，4月22日正式發售；Galaxy M33則為最便宜的機款，設128GB ROM＋6GB RAM版，售2,298元，4月8日正式發售。

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是次Galaxy A33及Galaxy A53兩款中階5G手機，均提供黑、白、天空藍及

蜜桃粉共4色選擇；並且配備5,000mAh電池容量，可提供長達兩天的續航時間。另提供長達4年One UI和Android操作系統升級，以及長達5年安全更新。

相機方面，Galaxy A33後置8MP素超廣角鏡頭、48MP像素主鏡頭、2MP景深鏡頭、5MP微距鏡頭；前置13MP鏡頭。

Galaxy A53則後置12MP超廣角鏡頭、64MP主鏡頭、同為5MP的景深鏡頭及微距鏡頭；前置32MP鏡頭。

入門手機Galaxy M33 4月8日登場

Galaxy M33則提供深藍、棕色及綠色，配備特大6.6吋TFT LCD屏幕，支援 120Hz屏幕刷新率；機身按鍵亦設有指紋感測器。

相機方面，Galaxy M33配備了5,000萬像素主鏡頭及四鏡頭配置。另同樣提供5,000mAh電池容量，支援25W超快速充電。

責任編輯：張寶燕

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