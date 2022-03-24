美議員倡派錢緩油價飆升壓力 加州車主每人獲派3120

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛宣布對俄羅斯能源實施入口限制，導致油價開始飆升。美國部分國會議員提議，在油價在今年剩餘時間超越每加侖4美元（約31.2港元），則向美國民眾每月派發100美元（約780港元）。另外，美國加州政府宣布，向每輛註冊車輛車主派發400美元（約3,120港元）。

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洛杉磯（Los Angeles）在周二（22日），成美國首個平均油價達6美元（約47港元）或更高水平的大型城市。燃料節省平台GasBuddy數據顯示，美國全國平均汽油價格在3月10日達每加侖4.35美元（約34港元）巔峰，其後開始下降。美國國會等機構已就情況，開始討論為司機提供救濟方案。

加州眾議員Mike Thompson、康州（Connecticut）眾議員John Larson以及伊利諾伊州（Illinois）眾議員Lauren Underwood提議《2022年天然氣回饋法案》（Gas Rebate Act of 2022），倡議在2022年剩餘時間內，只要美國全國天然氣平均價格逾每加侖4美元水平，美國民眾將每月可獲100美元能源回饋。

Mike Thompson在新聞發布會上表示，美國民眾正經歷俄羅斯非法入侵烏克蘭帶來的影響，現時需共同努力，制定政策解決，減輕選民所感受到的經濟負擔。他指很自豪能和另外2位眾議員合作推出方案，為美國中產階級提供每月補助，減輕是次全球危機的經濟負擔。

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俄勒岡州民主黨眾議員Peter DeFazio則提出《停止天然氣不合理價格税及退稅法案》（Stop Gas Price Gouging Tax and Rebate Act），提議透過對過度盈利的企業利潤徵收暴利税（windfall profit tax），再以退稅的方式回贈給美國消費者。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周三宣布退稅計畫細節，當中包括為每輛註冊車輛車主派發400美元。若加州民眾以個人名義註冊超過一輛車輛，最多派發800美元（6,240港元）。紐瑟姆提案涉及110億美元（約858億港元），旨在協助民眾應對油價飆升負擔。計畫亦包括提供7.5億美元（約58.5億港元），大幅降低或豁免公共交通票價，但沒有註冊車輛民眾將不獲退款。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，目前加州平均汽油價格為每加侖5.875美元（約45.8港元），按月上漲逾1美元（約7.8港元），按年上漲2美元（約15.6港元）。紐瑟姆表示，加州正在採取行動，將資金直接回饋面臨更高油價的加州民眾。惟外媒分析指，此舉將令擁有更多汽車的家庭，即該周收入最高的家庭變得更加富有。

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責任編輯：李俊儀