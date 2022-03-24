【讀腦技術？】Snapchat收購神經技術公司　推動「人機交互」研究

▲ Snapchat強調，NextMind的技術不會閱讀大腦的思想，或向大腦發送任何訊號。（法新社）

VR/AR技術是元宇宙領域的重要一環，若能夠將強化虛擬環境的體驗，更貼近現實世界狀況，這有望為元宇宙帶來突破性發展。Snapchat日前就宣布收購神經技術公司NextMind，以幫助推動其AR研究工作，探索數碼互動的下一階段。

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Snapchat表示，NextMind開發了非入侵性的「人機交互」（brain computer interface, BCI）技術，即透過分析腦神經訊號，然後向電子設備發出命令，讓用家使用電子設備包括電腦和AR/VR眼罩時，帶來更流暢、更簡單的免提數碼互動體驗。但Snapchat強調，NextMind的技術不會閱讀大腦的思想，或向大腦發送任何訊號。

Meta專注研發 監測手腕肌肉神經訊號腕帶

事實上，Meta早於2017年時已開始進行同類研究，例如研究大腦與屏幕間的互動，但去年就中止了該研究，轉而研發監測手腕肌肉神經訊號的腕帶設備。

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Meta的VR部門主管Andrew Bosworth表示，「當我們點擊鼠標或按下按鈕時，脊髓中的神經元會向你的手部肌肉發送電子訊號，告訴它們以特定的方式移動。Meta開發中的腕帶會對這些訊號進行解碼，並將其轉化為設備可以理解的數碼訊號，以加強你對數碼生活的掌控。」

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責任編輯：陳卓賢