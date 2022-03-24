  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【讀腦技術？】Snapchat收購神經技術公司　推動「人機交互」研究

科技 16:00 2022/03/24

分享：

Snapchat強調，NextMind的技術不會閱讀大腦的思想，或向大腦發送任何訊號。（法新社）

VR/AR技術是元宇宙領域的重要一環，若能夠將強化虛擬環境的體驗，更貼近現實世界狀況，這有望為元宇宙帶來突破性發展。Snapchat日前就宣布收購神經技術公司NextMind，以幫助推動其AR研究工作，探索數碼互動的下一階段。

【元宇宙】高通宣布投資7.8億　成立Snapdragon元宇宙基金

Snapchat表示，NextMind開發了非入侵性的「人機交互」（brain computer interface, BCI）技術，即透過分析腦神經訊號，然後向電子設備發出命令，讓用家使用電子設備包括電腦和AR/VR眼罩時，帶來更流暢、更簡單的免提數碼互動體驗。但Snapchat強調，NextMind的技術不會閱讀大腦的思想，或向大腦發送任何訊號。

Meta專注研發    監測手腕肌肉神經訊號腕帶

事實上，Meta早於2017年時已開始進行同類研究，例如研究大腦與屏幕間的互動，但去年就中止了該研究，轉而研發監測手腕肌肉神經訊號的腕帶設備。

【元宇宙】匯豐夥The Sandbox　進軍元宇宙買虛擬土地

Meta的VR部門主管Andrew Bosworth表示，「當我們點擊鼠標或按下按鈕時，脊髓中的神經元會向你的手部肌肉發送電子訊號，告訴它們以特定的方式移動。Meta開發中的腕帶會對這些訊號進行解碼，並將其轉化為設備可以理解的數碼訊號，以加強你對數碼生活的掌控。」

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」
2022/03/02
【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」
【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram
2022/03/16
【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
2022/03/16
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
【虛擬實境】Audi結合VR技術　打造車用娛樂
2022/03/16
【虛擬實境】Audi結合VR技術　打造車用娛樂

你可能感興趣

【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」
18:45 2022/03/02
【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」
【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram
11:33 2022/03/16
【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
13:44 2022/03/16
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
元宇宙 創新科技及應用 Meta Snapchat VR AR

上一篇文章

【5G手機】三星公布Galaxy A33、A53香港售價　最快明日開始預訂

下一篇文章

【混合工作】思科調查：88%香港打工仔　每天在家活躍使用寬頻逾4小時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【手提電腦優惠】香港寬頻新Trade-in優惠　任何舊機換13吋MacBook Air回贈2千元
【手提電腦優惠】香港寬頻新Trade-in優惠　任何舊機換13吋MacBook Air回贈2千元
【智能手機】初創Nothing推首款智能手機　稱自家作業系統集Android最佳功能
【智能手機】初創Nothing推首款智能手機　稱自家作業系統集Android最佳功能
【智能手機】經濟實惠最搶手？　三星Galaxy A12成全球最受歡迎智能手機
【智能手機】經濟實惠最搶手？　三星Galaxy A12成全球最受歡迎智能手機
【YouTube】YouTube加入免費電視劇集　香港用戶有無份？
【YouTube】YouTube加入免費電視劇集　香港用戶有無份？
【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」入侵雀巢數據庫　要求全面退出俄羅斯市場
【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」入侵雀巢數據庫　要求全面退出俄羅斯市場
【視像會議】Zoom推出新功能　有得用虛擬動物頭像開Zoom會議
【視像會議】Zoom推出新功能　有得用虛擬動物頭像開Zoom會議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款