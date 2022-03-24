【制裁俄羅斯】雀巢屢遭抨擊終屈服　宣布暫停KitKat、Nesquik在俄業務

▲ 雀巢日前再宣布，將暫停旗下品牌KitKat和Nesquik產品在俄銷售。（官網截圖）

俄羅斯宣布向烏克蘭發動戰爭後，有不少大型企業如麥當勞、蘋果（Apple）等相繼撒出在俄業務。而瑞士食品商巨頭雀巢（Nestle）因拒絕全面撒出俄羅斯市場，持續遭烏克蘭政界人士抨擊。雀巢日前再宣布，將暫停旗下品牌KitKat和Nesquik產品在俄銷售。

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據悉，目前已有愈來愈多的西方品牌暫停在俄羅斯的業務，惟雀巢早前一直以「提供基本食品」為由，拒絕全面暫停在俄業務，同時強調該企尊重各國尊俄羅斯的制裁政策。

言論一出，雀巢遭到各方批評。烏克蘭總統澤連斯基上周六（19日）發表演講，公開批評該企仍在俄羅斯開展業務，指責雀巢漠視烏克蘭人民安危。另外，烏克蘭施米哈爾（Denys Shmyhal）亦在Twitter上表示，認為該企行為如同支持恐怖主義國家般冷血。其後，「#BoycottNestle」（杯葛雀巢）成為Twitter上的熱門標籤。

最終，雀巢於近日決定讓步，表示將暫停在俄羅斯銷售旗下品牌KitKat和Nesquik的產品。惟該企仍指需向在俄羅斯的7千多名員工負責任，因此並不會完全暫停在俄的業務。

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責任編輯：文睿

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