  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【制裁俄羅斯】雀巢屢遭抨擊終屈服　宣布暫停KitKat、Nesquik在俄業務

商業 15:04 2022/03/24

分享：

雀巢日前再宣布，將暫停旗下品牌KitKat和Nesquik產品在俄銷售。（官網截圖）

俄羅斯宣布向烏克蘭發動戰爭後，有不少大型企業如麥當勞、蘋果（Apple）等相繼撒出在俄業務。而瑞士食品商巨頭雀巢（Nestle）因拒絕全面撒出俄羅斯市場，持續遭烏克蘭政界人士抨擊。雀巢日前再宣布，將暫停旗下品牌KitKat和Nesquik產品在俄銷售。

【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」：已盜取俄羅斯央行文件　即將公開3.5萬份機密文件

據悉，目前已有愈來愈多的西方品牌暫停在俄羅斯的業務，惟雀巢早前一直以「提供基本食品」為由，拒絕全面暫停在俄業務，同時強調該企尊重各國尊俄羅斯的制裁政策。 

言論一出，雀巢遭到各方批評。烏克蘭總統澤連斯基上周六（19日）發表演講，公開批評該企仍在俄羅斯開展業務，指責雀巢漠視烏克蘭人民安危。另外，烏克蘭施米哈爾（Denys Shmyhal）亦在Twitter上表示，認為該企行為如同支持恐怖主義國家般冷血。其後，「#BoycottNestle」（杯葛雀巢）成為Twitter上的熱門標籤。

最終，雀巢於近日決定讓步，表示將暫停在俄羅斯銷售旗下品牌KitKat和Nesquik的產品。惟該企仍指需向在俄羅斯的7千多名員工負責任，因此並不會完全暫停在俄的業務。

【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」入侵雀巢數據庫　要求全面退出俄羅斯市場

【俄烏大戰】俄羅斯擬封鎖維基百科　俄語版內容下載量急升至10萬次

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭】EA制裁力度加大　俄羅斯選手禁止參與電競比賽
2022/03/17
【烏克蘭】EA制裁力度加大　俄羅斯選手禁止參與電競比賽
【制裁俄羅斯】烏克蘭副總理呼籲停售芯片予俄羅斯　高通加入抵制行列
2022/03/17
【制裁俄羅斯】烏克蘭副總理呼籲停售芯片予俄羅斯　高通加入抵制行列
【華為5G】華為擬推「5G手機殼」　抵抗美國制裁
2022/03/18
【華為5G】華為擬推「5G手機殼」　抵抗美國制裁
【俄烏大戰】俄羅斯能源巨擘Transneft遭黑客攻擊　洩露79GB數據
2022/03/18
【俄烏大戰】俄羅斯能源巨擘Transneft遭黑客攻擊　洩露79GB數據
【俄烏大戰】俄羅斯擬攻擊美國網絡　拜登籲美企加強網絡安全
2022/03/22
【俄烏大戰】俄羅斯擬攻擊美國網絡　拜登籲美企加強網絡安全

你可能感興趣

【烏克蘭】EA制裁力度加大　俄羅斯選手禁止參與電競比賽
18:25 2022/03/17
【烏克蘭】EA制裁力度加大　俄羅斯選手禁止參與電競比賽
【制裁俄羅斯】烏克蘭副總理呼籲停售芯片予俄羅斯　高通加入抵制行列
16:03 2022/03/17
【制裁俄羅斯】烏克蘭副總理呼籲停售芯片予俄羅斯　高通加入抵制行列
【華為5G】華為擬推「5G手機殼」　抵抗美國制裁
13:34 2022/03/18
【華為5G】華為擬推「5G手機殼」　抵抗美國制裁
恐怖主義 災難 軍事 時事議題 社會民生 政治 制裁 澤連斯基 雀巢 戰爭

上一篇文章

【好想去日本】吉祥物熊本熊吸金力驚人　推出11年銷售額已達標至600億

下一篇文章

【日本動漫】連續3年雄霸日本人氣電影票房　經營動畫IP更有「錢途」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【手機入票】滙豐推手機入票服務功能　商業客戶每個營業日總上限50萬
【手機入票】滙豐推手機入票服務功能　商業客戶每個營業日總上限50萬
【糧食供應】全球主要農業生產、出口國　烏克蘭今春季播種面積料減半
【糧食供應】全球主要農業生產、出口國　烏克蘭今春季播種面積料減半
【英國經濟】英國2月份通脹率急升至6.2%　創30年來新高
【英國經濟】英國2月份通脹率急升至6.2%　創30年來新高
【Netflix】Netflix在台灣簽署合作協議　鞏固華語內容製作中心地位
【Netflix】Netflix在台灣簽署合作協議　鞏固華語內容製作中心地位
【共享單車】逾20架共享單車被惡意破壞　本地品牌LocoBike懸紅1萬緝兇
【共享單車】逾20架共享單車被惡意破壞　本地品牌LocoBike懸紅1萬緝兇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款