【績優股】中移動去年多賺7.7% 末期息創新高獲大行唱好 股價強勢連升7日

中國移動（00941）公布，截至去年12月底止全年業績，多賺7.7%至1,161.5億元人民幣，派末期息每股2.43元，按年增長38%，為歷來最多，全年派息共4.06元，升23.4%。中移動大幅增加派息，刺激股價今早（24日）高開3%，曾高見57.1元，最多升5.1%，最新報56.45元，升3.9%，成交額32.3億元，暫連升7個交易日。

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受惠5G用戶增加及移動ARPU上升，中移動去年收入合共達8,483億元（人民幣，下同），按年增長10.4%；EBITDA達3,110億元，按年增長9.1%。每股基本盈利為5.67元。

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績後獲多間大行上調投資評級及目標價，其中瑞銀上調其目標價至80元，以反映派息較高提升股東回報，而摩通升其評級至「增持」及目標價升至70元。

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記者：郭秀慧