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【績優股】中移動去年多賺7.7% 末期息創新高獲大行唱好 股價強勢連升7日

股樓投資 14:42 2022/03/24

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中國移動（00941）公布，截至去年12月底止全年業績，多賺7.7%至1,161.5億元人民幣，派末期息每股2.43元，按年增長38%，為歷來最多，全年派息共4.06元，升23.4%。中移動大幅增加派息，刺激股價今早（24日）高開3%，曾高見57.1元，最多升5.1%，最新報56.45元，升3.9%，成交額32.3億元，暫連升7個交易日。

同場加映﹕ 【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

受惠5G用戶增加及移動ARPU上升，中移動去年收入合共達8,483億元（人民幣，下同），按年增長10.4%；EBITDA達3,110億元，按年增長9.1%。每股基本盈利為5.67元。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元【見下頁

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績後獲多間大行上調投資評級及目標價，其中瑞銀上調其目標價至80元，以反映派息較高提升股東回報，而摩通升其評級至「增持」及目標價升至70元。

同場加映﹕【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

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記者：郭秀慧

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EBITDA 派息 目標價 中國移動（00941） 5G

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