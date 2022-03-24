▲ 【禁飛令】FedEx英航等11國際航空公司去信林鄭促放寬機組人員檢疫 「悖違世界慣例」

香港第五波疫情以來，港府大幅收緊機組人員抵港檢疫安排，航空客貨運量進一步減少。外電引述由FedEx、UPS、聯合航空、英國航空、日本航空等11家國際航空公司致行政長官林鄭月娥等官員的聯署信，要求香港解除機組人員出發前、抵港檢測要求，指相關要求成為它們避飛香港的關鍵。

聯署信指，香港是亞洲唯一地區要求機組人員進行有關檢測，令航班更大機會延誤，員工也可能被送至隔疫中心，超出航空公司所能承受，「香港限制現已成為全球特例，也不符合國際民航組織ICAO的最佳守則」。

聯署信又指，當局可參考內地的機組人員檢疫要求，讓國際航空公司機組人員「閉環工作」，這樣只能令他們有方法重飛香港，令香港成重拾國際航空樞紐。

港府本周宣布4月1日取消英國、美國等9國禁飛令，惟未公開交代機組人員檢疫安排。國泰航空 （00293） 其後宣布，4月起恢復更多客運航班，但為免觸及「熔斷機制」影響客人行程，每個出發地每兩周才有一班航港航班。

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