  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禁飛令】FedEx英航等11國際航空公司去信林鄭促放寬機組人員檢疫　「悖違世界慣例」

Hot Talk 14:41 2022/03/24

分享：

【禁飛令】FedEx英航等11國際航空公司去信林鄭促放寬機組人員檢疫　「悖違世界慣例」

香港第五波疫情以來，港府大幅收緊機組人員抵港檢疫安排，航空客貨運量進一步減少。外電引述由FedEx、UPS、聯合航空、英國航空、日本航空等11家國際航空公司致行政長官林鄭月娥等官員的聯署信，要求香港解除機組人員出發前、抵港檢測要求，指相關要求成為它們避飛香港的關鍵。

聯署信指，香港是亞洲唯一地區要求機組人員進行有關檢測，令航班更大機會延誤，員工也可能被送至隔疫中心，超出航空公司所能承受，「香港限制現已成為全球特例，也不符合國際民航組織ICAO的最佳守則」。

新加坡李顯龍：容許已打針人士免隔離入境，可見【下一頁】

聯署信又指，當局可參考內地的機組人員檢疫要求，讓國際航空公司機組人員「閉環工作」，這樣只能令他們有方法重飛香港，令香港成重拾國際航空樞紐。

港府本周宣布4月1日取消英國、美國等9國禁飛令，惟未公開交代機組人員檢疫安排。國泰航空 （00293） 其後宣布，4月起恢復更多客運航班，但為免觸及「熔斷機制」影響客人行程，每個出發地每兩周才有一班航港航班。

**港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊**

相關文章：【禁飛令】港府4.1取消英美9國禁飛令　國泰航空4月復飛僅兩周一班、避觸發熔斷機制累客（附最新抵港航班資料）

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 航空 林鄭月娥

上一篇文章

美股車企大對決：Tesla（TSLA.US）vs Rivian（RIVN.US）vs Lucid（LCID.US）炒邊隻？

下一篇文章

傳統車企 vs 新能源車 吉利175、比亞迪1211邊隻車股更值博？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款