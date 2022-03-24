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【多圖】深水埗「超殘裝」銀主盤4客爭　搶貴一成沽　520萬易手

股樓投資 14:51 2022/03/24

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忠誠拍賣日前推出11項物業拍賣，其中深水埗一個殘裝銀主盤，獲4組客爭購，終以520萬元易手，成交價較個別銀行估價低約24%。

    點擊圖片放大
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成交單位為元州街金必多大廈高層A室，實用面積490平方呎。從相片可見，單位非常殘舊，料要花一大筆翻新。據悉上址曾以580萬元推拍，但未獲承接，近日減價至470萬元再推拍，終有4組客爭購，並搶高約一成至520萬元沽出，實用呎價約10,612元。

同場加映【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

值得留意的是，據滙豐銀行網上估價網資料顯示，單位估值為680萬元，即是說，是次拍出價較銀行估價低約24%。

同場加映【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

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撰文 : 黃卓賢

拍賣 銀主盤 深水埗

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