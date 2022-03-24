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【俄烏局勢】黑客組織「匿名者」入侵俄央行　即將公開3.5萬份機密文件

環球政經 15:10 2022/03/24

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全球最大的國際黑客組織「匿名者」（Anonymous）今日（24日）在推特宣稱，已入侵俄羅斯中央銀行，並揚言將於48小時內，公開超過3.5萬份俄羅斯央行的機密文件。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

匿名者亦張貼了一批機密文件的內容，並表示「沒有通向不公正的通道、沒有通向殺害無辜者的通道、沒有通向普京和寡頭的通道」（No passage to injustice, No passage to kill innocents, No passage to Putin and oligarchs）。

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這是繼日前入侵食品公司雀巢的內部資料後，匿名者另一次高調反俄的舉措。雀巢公司被指繼續在俄國售賣嬰兒食品、穀物及寵物食品等日常用品，未有徹底跟隨各國政府及國際大企業進行制裁行動，雀巢公司則反駁僅提供生活必需品，並已暫停在俄羅斯的投資及廣告業務。

【長和系】打造出糧組合   長和系7大高息股逐個捉【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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