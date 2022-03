【俄烏局勢】黑客組織「匿名者」入侵俄央行　即將公開3.5萬份機密文件

全球最大的國際黑客組織「匿名者」(Anonymous)今日(24日)在推特宣稱,已入侵俄羅斯中央銀行,並揚言將於48小時內,公開超過3.5萬份俄羅斯央行的機密文件。

匿名者亦張貼了一批機密文件的內容,並表示「沒有通向不公正的通道、沒有通向殺害無辜者的通道、沒有通向普京和寡頭的通道」(No passage to injustice, No passage to kill innocents, No passage to Putin and oligarchs)。

這是繼日前入侵食品公司雀巢的內部資料後,匿名者另一次高調反俄的舉措。雀巢公司被指繼續在俄國售賣嬰兒食品、穀物及寵物食品等日常用品,未有徹底跟隨各國政府及國際大企業進行制裁行動,雀巢公司則反駁僅提供生活必需品,並已暫停在俄羅斯的投資及廣告業務。

