【MPF】強積金連續3個月見紅 MPF成員户口縮水16000元 相當於打工仔平均一個月薪金

過去兩個多月環球市場動蕩，拖累強積金回報，專業強積金研究小組積金評級於周四（24日）發表報告，指強積金連續3個月見紅，若以本港460萬名強積金成員計算，估算在3月份每人損失約超過2,700元，而今年以來累計，每人約虧損16,100元，相當於香港打工仔平均一個月的薪金。

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據積金評級的估算，3月份強積金虧損約超過127億元，意味2022年首季虧損擴大至約740億元。是自2020年第一季以來，最慘淡的開首季度。強積金總資產估算將由2021年底約1.182萬億元，下跌5.16%至3月底約1.121萬億元（相等於每名強積金成員的平均賬戶結餘由約 257,700港元下跌至約 244,400港元）。

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強積金基金的平均投資回報（以月累計）在 3 月份下跌了 2.52%，今年以來則下跌 7.09%，是自2020年首季以來起步最差的一年。中、港股票是 3 月份兼今年首季表現最劣的資產類別，預計將連續三季見紅。



積金評級主席叢川普（Francis Chung）預計，強積金3月份錄得的虧損約127億元，令 2022年累積虧損攀升至約740億元，他指出主因是中、港股票表現差勁，為香港退休制度帶來損失。「連續三個月總共虧損約740億元，實在是很入肉，即是等於每名強積金成員損手約 16,100元，相當於香港打工仔平均一個月的薪金。」

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他又指，預計中、港股票不單止連續三季見紅，更是 3 月及今年首季表現最劣的資產類別，作爲強積金最大的資產類別，很多強積金成員因而受損。他續稱，本地及環球的問題將會持續，亦將繼續打擊強積金成員的信心。中港兩地的疫情、俄烏戰事、全球通脹及加息壓力都令市場波動。這些問題並不會瞬間消失，所以強積金成員要預計市場仍然會大上大落。即使時勢好，要捕捉市場已難，莫說如今的波動市就難上加難了。但成員不要驚慌；相反，成員應保持投資，也要好好地分散投資及聚焦長遠的退休目標。

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記者：陳詠妍