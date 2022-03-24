【居屋裝修】夫婦29萬裝修287呎單位 巧妙設計擁自主工作間 開放式睡房增空間感

不少夫婦結婚後也會一同抽居屋，以希望得到一個屬於兩口子的空間，而若然有幸抽得一居屋單位當然要好好設計裝修一番，以打造出安樂蝸。今次要介紹的單位位於將軍澳的雍明苑，面積為287呎，居住了夫婦2人，裝修費用為約29萬，裝修了3個月，全屋走木系簡約風格。

這清水樓單位原則屬長形，有一梗廚、梗廁但沒有梗房，因此戶主在空間劃分上能更靈活和方便，而戶主在收樓時只有水泥地、淨色的牆面及瓷磚，沒有多餘的設計，因此在裝修時也較方便，不用做太多的清柝。是次戶主夫妻對於單位設計有明確的意向，並找來了設計師Hugo為他們提供協助。

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設計師指戶主在與他進行溝通前，經已搜尋了不少照片作為設計方向的參考，因此在設計上也較具體和明確，戶主希望單位能走木系簡約的風格，主要以暖木色為主，並加上木條子及灰黑色的元素，另外，雖然單位面積有限，但他們也希望單位能分隔出睡房、客廳及小型工作空間，同時也要求單位要有足夠的自然光。

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有見及此，設計師用了不少儲物櫃及玄關櫃來分隔出不同的空間，當中包括以門口位的白色鞋櫃牆來區分出小玄關位及工作空間，玄關位為戶主提供一定的私隱度，方便安靜地工作，不被打擾，另外，設計師也用了一間牆屏風櫃來分隔出睡眠區及客廳位置，而屏風櫃上半部特別用了木條子元素，希望客廳可以透過睡眠區的窗來增加自然光，但又不會一入屋便看清楚睡眠區的內部環境。

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而由於單位只居住了夫婦2人，因此他們把睡房打造成開放式的空間，以增加客廳的空間感，使感覺不會過於侷促，另外，設計師也將廚房門改為一對大的黑框玻璃門，以增加單位的通透感，使光線更充足。為了使洗手間的面積增大，可以放進洗衣機更有更大的淋浴間及鏡櫃，設計師有作間隔改動，以擴大空間。

在裝修設計上，設計師把開放式睡眠區的木紋色地台櫃延伸至客廳，並形成一個孤形，在視覺上能增加空間感，同時也能把睡眠區與客廳區域連貫起來，而睡眠區除了有地台床外也有一大型黑色的入牆衣櫃，以方便戶主收納衣物。為了增加豪華感使單位不會過於單調乏味，設計師在天花造了燈槽達至滲光效果，另外，在小型的工作空間內，設計師也打造了一個淺木紋色的衣櫃，以增加單位的收納空間。

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設計師在廁所門加入了木條子元素，並把其造成隱藏門，使單位有更多木系元素，營造出木系簡約的風格，而入內則以灰色為主，使用了灰色的牆面及磚瓦並有一深木紋色的鏡櫃及洗手台下櫃；廚房則有一個白色配深木紋色的L型廚櫃，白色的工作台配上仿雲石磚使廚房整體感覺更簡潔、舒適。

費用： 清拆：17500元

水電工程：25,000元

泥水工程：74,000元

木器工程：119,000元

油漆工程：26,500元

雜項：25000元 合共約：29萬

*資料及圖片由Skyzone Interior Design 美居室內設計提供

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責任編輯：關海儀



