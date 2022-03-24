【職場熱話】30歲失婚人妻欲重投社會 零工作經驗自知難找工 欲進修又毫無頭緒

不知道大家有沒有試過在多年沒有工作經驗後，再重投社會的經驗呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己自婚後便沒有工作，而如今離婚後卻希望能重投社會，可是她一直也找不了工作，即使想進修也不知道該讀甚麼才好，於是她向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【職場熱話】應屆畢業生感不安 眼見市道差 憂未能獲聘 欲知他人求職過程 【下一頁】

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 若你沒有甚麼技能，是很難會有人請的。」，「即使是接待那些工作，也請較年輕的人。」，也有人指，「 香港服務性行業多的是，只要有手有腳基本也會請。」。

另有網民指，「 加油吧！ 自力更生，既然現時的市道差，可以考慮花1、2年進修一下，30歲年紀也不算太大，可以再重新開始。」。

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責任編輯：關海儀