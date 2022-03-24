【職場熱話】同事開食品網店 未有申請食物製造廠牌照 港男頻被請求幫襯 怕食品有問題不欲購買

不少人也會選擇開食品網店，然而一定要記得申請牌照以免犯法，近日有網民於網上「香港討論區」發文，指發現有同事於IG開了一間賣食品的網店，然而卻沒有申請食物製造廠的牌照，雖然那同事不斷叫人光顧其網店，可是樓主卻不敢，怕食品品質有問題。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 其實有很多賣食品的網店也是無牌的。」，「報食環署吧！發文有甚麼用。」，也有人指，「 你說得如此嚴重，我還以為你同事在販毒。」，「快些舉報他吧！」。

另有網民指，「 沒有錯，若沒有食物牌照便賣食品分分鐘會出事。」，「 其實有很多也沒有牌，除非你肯定食品有問題。」。

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責任編輯：關海儀





