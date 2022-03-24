  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】同事開食品網店 未有申請食物製造廠牌照 港男頻被請求幫襯 怕食品有問題不欲購買

理財智慧 19:04 2022/03/24

分享：

不少人也會選擇開食品網店，然而一定要記得申請牌照以免犯法，近日有網民於網上「香港討論區」發文，指發現有同事於IG開了一間賣食品的網店，然而卻沒有申請食物製造廠的牌照，雖然那同事不斷叫人光顧其網店，可是樓主卻不敢，怕食品品質有問題。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【職場熱話】打工仔憂堂食易感染 拒絕外出吃飯 卻慘被杯葛 同事嘲：啲防疫人士係咁架 【下一頁

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 其實有很多賣食品的網店也是無牌的。」，「報食環署吧！發文有甚麼用。」，也有人指，「 你說得如此嚴重，我還以為你同事在販毒。」，「快些舉報他吧！」。

另有網民指，「 沒有錯，若沒有食物牌照便賣食品分分鐘會出事。」，「 其實有很多也沒有牌，除非你肯定食品有問題。」。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀



 

開啟hket App，閱讀全文
職業生涯 食品 全職 香港

上一篇文章

【職場熱話】 同一公司見工兩部門 人工相差千5 求職者猶豫應看重興趣還是薪金

下一篇文章

【職場熱話】30歲失婚人妻欲重投社會 零工作經驗自知難找工 欲進修又毫無頭緒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【長和系】打造出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【長和系】打造出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）
【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款