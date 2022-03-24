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【職場熱話】 同一公司見工兩部門 人工相差千5 求職者猶豫應看重興趣還是薪金

理財智慧 19:05 2022/03/24

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不知道大家在選工時會以甚麼為首選的考慮條件呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己最近於一間公司的2個部門分別進行了面試，一個部門是客戶服務前台，而另一部門是銷售部門，雖然它比客服月薪高1500元，但他認為2個部門各有利弊，於是他向網民詢問該選擇那個部門工作才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】男新人工作錯漏百出 女生細心沒手尾跟 港女嘆：沒對比就沒傷害 【下一頁

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 既然兩份工作人工也差不多，當然是選擇自己較有興趣的工作。」，「 客服吧，若沒有興趣，即使人工高也做得不會長久。」，另有人指，「 選擇你所喜歡的吧！」，「選擇不用跑數的吧！」。

另有網民指，「除了看人工外，也要看那一份工作有較多東西學，以及那一份有較多的機會升職。」。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

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責任編輯：關海儀

 

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