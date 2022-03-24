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【烏克蘭戰爭】俄羅斯外長承認 驚訝西方制裁規模及力度

環球政治 14:18 2022/03/24

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俄羅斯入侵烏克蘭後，全球多國對莫斯科政府採取制裁，而且新制裁不斷增加。俄羅斯外長拉夫羅夫表示，西方制裁的規模超越預計，亦是俄羅斯政府首人公開承認制裁對俄羅斯的衝擊。

【烏克蘭戰爭】俄宣布將逐美外交官 波蘭驅45俄外交官 【下一頁】

普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算  【下一頁】

拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周三（23日）現身莫斯科國立國際關係學院時，向學生及職員表示，無人會預計西方國家會祭出何等制裁，俄羅斯中央銀行儲備被凍結更是超越估計，甚至批評西方國家的舉動宛如「盜賊」。

拉夫羅夫表示，俄羅斯必須永不依賴外國供應，但強調只要西方國家願意，俄羅斯政府亦準備與其合作。拉夫羅夫周二（22日）亦指出，西方國家透過制裁對俄羅斯發動的經濟戰爭，明顯違反關鍵國際法律標準。

俄羅斯6,300億美元（約4.93萬億港元）的黃金及外幣儲備中一半被凍結後，加上俄羅斯部分銀行被踢出環球銀行金融電信協會（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，簡稱SWIFT），導致俄羅斯無法緩和經濟制裁對俄羅斯盧布衝擊。

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責任編輯：吳漢培

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