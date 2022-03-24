【烏克蘭戰爭】普徠仕拆解烏克蘭危機對新興市場影響　料新興市場短期維持波動

▲ 普徠仕拆解烏克蘭危機對新興市場影響 料新興市場短期維持波動

俄羅斯在烏克蘭的戰事持續，俄羅斯債務違約風險上升。普徠仕新興市場債券投資組合專家Ben Robins表示，主權債務違約仍是極為罕見的事件，假如俄羅斯宣布違約，將是該國自1998年以來首次發生。該行預期，新興市場或將維持短期波動，而且，烏克蘭局勢或將通過大宗商品價格和資金流兩種方式對新興市場帶來更廣泛的影響。

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普徠仕指，早前市場揣測俄羅斯可能陷入違約風險，其後俄羅斯已支付兩隻美元債券的票息，令市場緊張情緒降溫，債券價格隨即反彈。然而，這不應被解讀為該國將以相同方法處理總額超過約400億美元的其他外幣債券。

Ben Robins指，烏克蘭危機和美國聯儲局等主要央行收緊貨幣政策，正在衝擊投資情緒，令近期的新興市場債券息差有所擴闊，導致資金持續從新興市場的債券市場流出，該行認為這一趨勢在短期內或會繼續。

從大宗商品角度而言，對於印度等大宗商品進口國來說，他指，大宗商品價格上升將對貿易帶來負面衝擊，或將導致相關國家收入減少、推升通脹，令經濟活動放緩。對於巴西等大宗商品出口國來說，大宗商品價格攀升則會對貿易帶來正面影響。通脹壓力或將導致新興市場央行進一步加息，並在更長時間內維持較高利率。鑑於更進取的加息步伐在一定程度上得到反映，新興市場當地利率僅出現輕微調整。

該行指，近期息差擴闊有助改善新興市場其他債券的估值，因此對新興市場債券保持正面看法。

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