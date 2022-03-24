【疫下商機】參考泰國數據　初創研AI方案追蹤本港疫下消費

受疫情影響，街上及商場人流大減，拖累實體零售店的營運情況。為迎合疫下新常態，數碼轉型成為不少企業的發展新路向。但礙於客戶所需，商場及部分實體零售店等難以完全被數碼化，大大提升企業營運難度。

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本港有初創就藉著研發人工智能（AI）系統，助商場及零售店統計店舖人流、分析客群資料和喜好，制定更具針對性的營銷策略，在疫情延燒的時候殺出一條血路。

人工智能公司Dayta AI聯合創辦人及行政總裁屠厚鈞（Patrick）表示，該企於3年前創業，不久便遇上新冠疫情，其研究的消費者互動數據分析系統Cyclops，為他們帶來不少商機。Patrick解釋，以往商店展示不同類別的產品，或多或少都能成功吸引到顧客購買。但疫情改變市民消費模式，很少人會再漫無目的行街。商戶必須更準確地捉緊消費者心態及需要，才能在困難的經營情況下突圍而出。

分析消費者與產品互動情況 準確度達98%

考慮到商場及店舖的運作，該企為其客戶所安裝的鏡頭如同一般的閉路電視鏡頭，普遍安裝於高位。Patrick 表示，

鏡頭角度是由上而下，所捕捉到的人臉亦非其正面，不能夠單靠一般的人臉識別作分析。

除以一般的人臉識別作基礎外，亦會仿效閉路電視鏡頭視覺作為Cyclops的機器學習，收集更多與實際情況相符的數據。

他續指，隨時間推進，AI技術更成熟，亦累積不少大數據。現時Cyclops的分析已擴展至分析消費者注視產品的時長等互動情況，當中的準確性高達98%，而運算成本亦大幅下降，

兩、三年前的運算成本可能是現時的15至20倍，現在的成本甚至比你一般請師傅拉線的安裝成本更低。

該企未來亦會繼續優化系統，如加入員工辨識功能，以員工制服作識別，分析數據時可撇除員工的活動數據；以及於系統建立更多3D模型，用作深層次分析不同層貨架產品的銷情和對顧客的吸引度等。

疫情反助業務拓展 港業積每月約20%增長

零售行業不景氣的情況下，成本低、準確性高的AI數據分析服務成為Dayta AI的優勢，吸引到不少客戶與其合作。目前，該企已進駐本港15個商場，亦已搶攻馬來西亞及泰國市場。Patrick指，香港業積每月約有10至20%增長，其他東南亞地區的業積更是以每年1至2倍的升幅持續增長中。

雖然地區不同，企業經營模式不同，但面對相同的大流行，透過AI數據分析，各種防疫措施對零售市場或是商場人流的影響可謂是一目了然，也是該企與其客戶的重要戰略資訊。

Patrick解釋，泰國曾因疫情而實施宵禁，比對實施宵禁的前中後期，可分析出復市情況。

雖然不是直接從香港市場中取得數據，但如果香港要加強防疫措施至禁足，或是放寬社交距離、容許停業行業復市，泰國的情況亦可作為前車之鑒，供本港客戶作參考數據

好讓客戶可就不同的防疫措施，計劃應對方案。

此外，提到初創穩健發展的方法，Patrick坦言，融資對初科而言幫助很大，

優化系統，甚至研發新功能都需要人手，融資讓我們可更好地安排人手，或者投放更多資源去處理公司各方面。

上年，該企逐步與美國東岸、英國等地區的企業商討合作計劃，希望可以進一步開拓歐美市場。

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記者：殷凱怡

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