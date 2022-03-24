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【新加坡疫情】放寬防疫 打完針旅客免隔離

環球社會熱點 14:01 2022/03/24

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新加坡的疫情較本月初有大幅回落趨勢，新加坡政府宣布由下月起，向已經完成接種新冠疫苗的旅客放寬多項防疫措施。他們入境後無需再接受新冠檢測或隔離，當局也會取消入境旅客人數配額。

【新冠肺炎】世衛：連兩周新確診增 死亡人數減少 【下一頁】

新加坡截至周三（23日）中午，單日新增8,940宗新冠確診個案，每周感染增長率為0.76，低於1的水平反映每周新增確診數字正在回落。

新加坡《海峽時報》報道，新加坡政府周四宣布，由4月1日起向已完成接種新冠疫苗旅客及12歲或以下人士放寬以下多項入境限制：

  • 入境審批過程

旅客過往要申請接種疫苗的旅行通行證，但現時無需申請任何入境許可就能入境新加坡。

  • 航班要求及配額限制

旅客過往要乘坐疫苗接種者旅遊通道（VTL）專屬航班，但現時可乘坐任何航班入境，當局也不再設置入境旅客人數配額。

  • 檢疫要求

旅客仍需持有出發前的兩日內有效的新冠病毒檢測陰性結果入境，但當局不再要求旅客入境後的1日內接受快速抗原檢測。

  • 疫苗接種證明

旅客可以出示所有形式的疫苗接種證明，不需要進行電子驗證。

【Omicron】新西蘭將取消疫苗通行證 料疫情4月初見頂 【下一頁】

新加坡總理李顯龍同日宣布下周二（29日）起會放寬多項防疫限制，包括取消室外場所戴口罩的要求、聚會人數上限由5人增至10日、批准多達75%在家工作的員工重返工作場所。

李顯龍指新加坡的Omicron疫情控制得很好，來自海外的確診個案僅佔整體確診數字的一小部分。因此當局認為可以安全重開邊境，及大幅度簡化對旅客的檢疫要求。

新加坡有91.74%人口已經接種最少1劑新冠疫苗，有90.92%人口已經完成接種。

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責任編輯：鄭錦玲

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