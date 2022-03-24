【自動駕駛】豐田夥美自動駕駛系統公司　測試無人駕駛車隊

▲ 豐田的Sienna小型貨車改裝了美國自動駕駛系統開發商Aurora的自動駕駛系統，已開始在美國德州測試。

交通科技發展加快，各大汽車商積極研發無人駕駛技術。據《路透社》報道，日本豐田汽車（Toyota）和美國自動駕駛系統開發商Aurora，已開始在美國德州測試自動駕駛車隊，車上有兩名安全操作員，沒有乘客。

據悉，豐田的Sienna小型貨車改裝了Aurora的自動駕駛系統，將在德州達拉斯的高速公路和郊區街道上進行測試，包括測試前往機場的路線。

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儘管無人駕駛的投資金額巨大，技術障礙依然存在，擴大無人駕駛車隊規模成挑戰。然而Aurora聲稱，這次在德州的測試，展示了該企在高速公路上安全行駛的能力，並可確保技術獲廣泛利用作營利。

Aurora由Google自動駕駛汽車項目前負責人Chris Urmson領導，他表示將繼續為車隊增加車輛，擴大無人駕駛車隊規模，為在Uber等共享汽車平台的商業用途作準備。

事實上，Aurora在2020年收購了Uber的自動駕駛汽車部門 ATGin，同時Uber亦獲得Aurora 26%的股權。

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責任編輯：吳嘉雯

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