【禁飛令解除】Expedia香港：離境航班搜尋量急增近倍　考慮7天或以下行程

▲ 9個國家的禁飛令解除，航班搜尋量直線攀升。（資料圖片）

港府日前宣布解除9個國家的禁飛令，以及縮短回港人士的檢疫期。Expedia指，香港網頁的航班搜尋量直線攀升。

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香港特區政府對9個指定國家實施的地區性航班熔斷機制將於4月1日解除，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。

Expedia提取香港網頁（Expedia.com.hk）的數據，並對比在公告前過去7天（即3月14至20日）每日平均搜尋量，以及公告後48小時內（即3月21至23日）的每日平均搜尋量，發現香港離境航班的整體搜尋量上升近一倍（90%）。

按搜尋量升幅計算，最受歡迎的五大海外目的地為倫敦（+130%）、曼谷（+120%）、溫哥華（+105%）、多倫多（+80%）和東京（+75%）。



傾向免檢疫目的地？

數據同時亦顯示，港人開始考慮7天或以下的行程，反映香港外遊旅客傾向選擇免檢疫或檢疫安排較簡單的目的地。相較宣佈新檢疫安排前，大多旅客傾向考慮一個星期以上甚至長達一個月的旅程。



與此同時，來港航班的搜尋量亦激增285%。當中，超過四分之一搜尋量來自英國地區，緊隨的為美國（15%）、 加拿大（超過10%）、澳洲（10%）及菲律賓（5%）。

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責任編輯：葉泳珊