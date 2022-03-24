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【航空業復甦】紐西蘭航空新航線　9月起奧克蘭直飛紐約

商業 14:01 2022/03/24

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紐西蘭航空將於9月17日起開辦奧克蘭直飛紐約，是世界第4長距離航線。(法新社圖片)

隨疫情緩和歐美放寬邊境限制，預料跨國航空將會復甦，紐西蘭航空將於9月17日起開辦奧克蘭直飛紐約，成為世界第4長航線。

【疫市營商】留家娛樂桌遊銷售增2成　平均消費300元

該航線將是首次不停站連結美國東岸及南太平洋國家，最長飛行時間近18小時，從奧克蘭起飛需 16 小時，從紐約起飛要17小時35分鐘，回程飛行將會成為世界第4長的航線。預定每周一、四、六提供3班。航線亦會加強紐西蘭航空與星空聯盟聯合航空的聯營航班合作。

據了解新航線將使用波音787夢幻客機，提供275個客座，包括：27個商務艙 、33個豪華經濟艙 、215個標準經濟艙（包含13個經濟艙空中梳化），機上亦會有視聽娛樂及高質素餐飲提供。

將成世界第4長航線

雖然紐西蘭在疫下採取較保守的防疫措施，官方已計劃5月重開邊境歡迎國際旅客。紐西蘭航空CEO Greg Foran表示，美國一直是其關鍵市場，新航線將鞏固該企對增加兩國旅遊機會的承諾。而新航線將令紐西蘭航空加入新加坡航空、澳洲航空及阿聯酋航空的行列，成為世界前五名最長航班的運營商。

現時世界前五名最長航班：
1.紐約至新加坡-9,537 英里(18小時40分鐘)-新加坡航空
2.奧克蘭至多哈-9,032 英里(18小時5分鐘)-澳洲航空
3.珀斯至倫敦-9,010 英里(17小時15分鐘)-澳洲航空
4.奧克蘭至杜拜-8,824 英里(17小時5分鐘)-阿聯酋航空
5.洛杉磯至新加坡-8,770 英里(17小時50分鐘)-新加坡航空

【英國經濟】英國2月份通脹率急升至6.2%　創30年來新高

責任編輯：王浩賢

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