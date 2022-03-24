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【烏克蘭戰爭】瑞銀王宗豪：商品漲價對汽車及零部件行業打擊最大　能源股估值已升至歷史平均水平、吸引力降

股市 13:38 2022/03/24

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【烏克蘭戰爭】瑞銀王宗豪：商品漲價對汽車及零部件行業打擊最大　能源股估值已升至歷史平均水平、吸引力降

俄羅斯烏克蘭戰事持續，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，儘管目前俄烏衝突對中國企業的直接影響有限，但大宗商品漲價以及歐洲經濟增長放緩可能令今年的盈利增長承壓，預期商品價格每漲5%，若無任何成本轉嫁，平均盈利降幅將達7%，當中汽車及汽車零部件行業最易受商品漲價影響，轉嫁成本亦較弱。

俄羅斯考慮停向美國出口鈾【下一頁】

王宗豪指，食品飲料、材料（如化工品）和公用事業公司對大宗商品的價格比較敏感，將成本轉嫁給客戶的能力也更強，而零售、硬體科技和醫療設備整體對大宗商品價格不敏感，可再生能源相關企業具更強議價能力，但傳統行業相關企業的議價能力一般較弱，因此對大宗商品漲價更敏感。

大部分企業直接來自俄烏收入敞口很小

市場對軟體、醫藥、醫療設備、硬體科技、耐用消費品和服裝行業的下行風險反應過度，因大宗商品價格每變動5%，盈利影響僅2%或更低，但其股價今年跌幅卻達兩成甚至更高，導致目前估值較歷史均值低1個標準差以上。至於能源股估值已接近其歷史平均水準，因此從估值角度看吸引力有限。

他稱，大部分企業直接來自烏克蘭和俄羅斯的收入敞口很小，儘管俄烏衝突可能導致一些行業的供應中斷，但影響程度不到總產能的5%，當中耐用消費品、服裝以及汽車和汽車零部件行業的歐洲收入敞口最高，約為10%。

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