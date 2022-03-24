【新冠肺炎】世衛：連兩周新確診增 死亡人數減少

全球多地因新冠肺炎疫情呈放緩，選擇放寬防疫限制。世界衛生組織表示，全球新增確診數連續兩周增加，與更具傳染力Omicron變種病毒及歐美各國放寬防疫有關。另外，世衛指全球新冠相關死亡人數按周降低23％。

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世衛周二（22日）公布最新全球疫情數據，新增確診數連續兩周增加，上周上升7％，達逾1,200宗新確診。全球新確診數自1月起減少，但3月中出現反彈，世衛指與更具傳染力的Omicron變種及歐美國家等放寬防疫有關。

世衛亦警告，多國放棄大規模檢測，可能錯過發現眾多感染及新確診個案，應更小心解讀新確診數目。近周歐洲新確診有輕微上升趨勢，主要源於Omicron亞變種BA.2及公共防疫措施放寬。但世衛最新數據顯示，上周新增新冠死亡個案少於3.3萬宗，降低23％。

西太平洋地區是全球唯一區域新增確診人數持續上升，較前一周增加21％，亦為連續兩周上升。歐洲地方新確診數字穩定，其餘地區呈下趺趨勢。世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）表示，歐洲多國選擇「過激地」放寬防疫，可見如法國﹑英國﹑意大利及德國等新確診數上升。

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責任編輯：吳漢培