  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄宣布將逐美外交官 波蘭驅45俄外交官

環球社會熱點 13:27 2022/03/24

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家與俄羅斯關係緊張持續。俄羅斯向美國駐俄羅斯大使館提交一份有機會被驅逐的美國外交官名單，俄羅斯媒體指行動是回應美國逐俄羅斯常駐代表團的外交官。波蘭同日表示，已驅逐45名俄羅斯外交官，指該批人士在波蘭從事間諜活動。

普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算 【下一頁】

美國上月表示，出於國家安全考慮，將驅逐12名俄羅斯常駐代表團的外交官，其後再驅逐另一名在聯合國工作的俄羅斯外交官，並指其為間諜，俄羅斯否認相關指控。俄媒國際文傳電訊社（Interfax）周三（23日）報道，俄羅斯將驅逐數量不詳美國外交官，回應美國上月舉動。報道指，俄羅斯已堅定通報美國，美國對俄羅斯的任何敵對行為會引起果斷及類似反應。

美國國務院發言人確認消息，指美國駐莫斯科大使館周三（23日）收到一份被宣布為不受歡迎外交官名單。發言人表示，是次為俄羅斯在美俄雙邊關係中，最新但無益及徒勞的一步。發言人強調，現時較以往任何時候重要，兩國必須擁有必要的外交人員，促進兩國政府間的溝通。惟雙方皆未透露，名單提及人數。

普京資深幕僚辭職兼離國 傳不滿入侵烏克蘭 【下一頁】

波蘭內政部長Mariusz Kaminsk在社交平台Twitter上表示，波蘭周三驅逐45名在歐盟國家從事間諜活動的俄羅斯外交官，並指波蘭正在拆除國內俄羅斯特殊服務網絡。

波蘭外交部發言人Lukasz Jasina表示，該批人士約佔大使館目前工作人員的一半，他們被要求在5日內離開波蘭，其中1人被要求在48小時內離開。Lukasz Jasina表示，俄羅斯是波蘭的鄰國，對烏克蘭的侵略行為證明其並非是一個友好國家，甚至對波蘭懷有敵意。

俄羅斯證實波蘭驅逐外交官消息，但俄羅斯駐波蘭大使Sergey Andreyev表示，波蘭政府指控毫無根據，儘管如此，雙邊關係依然存在，但警告俄羅斯亦有權採取進一步措施。他強調，俄羅斯駐當地大使館依然存在，自己亦仍在當地。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算
今日
普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算
【烏克蘭戰爭】美國務院控俄犯戰爭罪 將利用一切方法追究
今日
【烏克蘭戰爭】美國務院控俄犯戰爭罪 將利用一切方法追究
美國首位女國務卿逝世 任內支持北約擴張
今日
美國首位女國務卿逝世 任內支持北約擴張
【烏克蘭戰爭】俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章 助烏難民
今日
【烏克蘭戰爭】俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章 助烏難民
新書揭拜登妻與賀錦麗關係緊張「點解揀佢做副手？」
今日
新書揭拜登妻與賀錦麗關係緊張「點解揀佢做副手？」

你可能感興趣

普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算
今日 12:35
普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算
【烏克蘭戰爭】美國務院控俄犯戰爭罪 將利用一切方法追究
今日 11:29
【烏克蘭戰爭】美國務院控俄犯戰爭罪 將利用一切方法追究
美國首位女國務卿逝世 任內支持北約擴張
今日 11:15
美國首位女國務卿逝世 任內支持北約擴張
地緣政治 外交 波蘭 美國 俄羅斯 莫斯科 戰爭 烏克蘭

下一篇文章

【新冠肺炎】世衛：連兩周新確診增 死亡人數減少
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】克里姆林宮：俄倘受威脅會出動核武
【烏克蘭戰爭】克里姆林宮：俄倘受威脅會出動核武
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾遭圍攻淪廢墟 10萬人斷水斷糧
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾遭圍攻淪廢墟 10萬人斷水斷糧
【烏克蘭戰爭】恐再現核爆 歐洲多國民眾搶購碘片
【烏克蘭戰爭】恐再現核爆 歐洲多國民眾搶購碘片
普京緋聞情人恐遭趕出瑞士 友人促勸普京停戰
普京緋聞情人恐遭趕出瑞士 友人促勸普京停戰
【烏克蘭戰爭】美控俄犯戰爭罪 北約加強東翼駐兵（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美控俄犯戰爭罪 北約加強東翼駐兵（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月24日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月24日 時間13:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款