【烏克蘭戰爭】俄宣布將逐美外交官 波蘭驅45俄外交官

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家與俄羅斯關係緊張持續。俄羅斯向美國駐俄羅斯大使館提交一份有機會被驅逐的美國外交官名單，俄羅斯媒體指行動是回應美國逐俄羅斯常駐代表團的外交官。波蘭同日表示，已驅逐45名俄羅斯外交官，指該批人士在波蘭從事間諜活動。

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美國上月表示，出於國家安全考慮，將驅逐12名俄羅斯常駐代表團的外交官，其後再驅逐另一名在聯合國工作的俄羅斯外交官，並指其為間諜，俄羅斯否認相關指控。俄媒國際文傳電訊社（Interfax）周三（23日）報道，俄羅斯將驅逐數量不詳美國外交官，回應美國上月舉動。報道指，俄羅斯已堅定通報美國，美國對俄羅斯的任何敵對行為會引起果斷及類似反應。

美國國務院發言人確認消息，指美國駐莫斯科大使館周三（23日）收到一份被宣布為不受歡迎外交官名單。發言人表示，是次為俄羅斯在美俄雙邊關係中，最新但無益及徒勞的一步。發言人強調，現時較以往任何時候重要，兩國必須擁有必要的外交人員，促進兩國政府間的溝通。惟雙方皆未透露，名單提及人數。

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波蘭內政部長Mariusz Kaminsk在社交平台Twitter上表示，波蘭周三驅逐45名在歐盟國家從事間諜活動的俄羅斯外交官，並指波蘭正在拆除國內俄羅斯特殊服務網絡。

波蘭外交部發言人Lukasz Jasina表示，該批人士約佔大使館目前工作人員的一半，他們被要求在5日內離開波蘭，其中1人被要求在48小時內離開。Lukasz Jasina表示，俄羅斯是波蘭的鄰國，對烏克蘭的侵略行為證明其並非是一個友好國家，甚至對波蘭懷有敵意。

俄羅斯證實波蘭驅逐外交官消息，但俄羅斯駐波蘭大使Sergey Andreyev表示，波蘭政府指控毫無根據，儘管如此，雙邊關係依然存在，但警告俄羅斯亦有權採取進一步措施。他強調，俄羅斯駐當地大使館依然存在，自己亦仍在當地。

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責任編輯：李俊儀