中移動（00941）增派息提升股東回報 裂口高開逆市升

中移動 （00941） 股價今早裂口高開，一度升半成破頂，創月內高位見57.1元，中午收市報56.5元，升近4%。中移動昨公布去年業績，全年多賺7.7%符合市場期望，最大驚喜為末期息年增38%至2.43元，堪稱歷來最高派息，於股東回報提升下，摩通及瑞銀即分別調升其目標價至70元及80元。中移動股價連升7個交易日，短期資金追逐下，有望排戰前浪頂58.6元？

利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，中移動業績未算吸引，電訊發展業務飽和度高， 5G 上客量亦無顯著增長，整體增長動力不大。短期最吸引之處為市場睇好高息股，而中移動更有增派息利好因素作後盾。若投資者對大市不樂觀，可視中移動為短期資金避難所。Andy教路稱，中移動短期以54元為支持位，如可升穿58.6元成大圓底形態，將吸引資金繼續追入。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（39：55 - 43：01），黃耀宗分析港股、美股追貨防守策略*（下附time code）

Time code

00：12 - 大市今日焦點速覽

00：59 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：50 - 亞太股市早段市況速報

03：34 - 美股避險情緒升溫 油價北約會議前炒上、美股受壓

04：07 - 美股中綫整固後見底回升 市場加息預期已見頂

05：42 - 息差用十年減6個月誤鳴較少 過於關注「10年減5年」債息倒掛會錯失升浪

06：54 - 美股底層高增長股反彈勁

07：18 - 商品要考慮持有 周期波幅大、反覆上升格局未改

08：18 - 美股昨晚樂觀情緒縮 短綫抖一抖

09：13 - 普京要求歐洲購買天然氣須用盧布支付 市場憂俄羅斯加快斷電

11：12 - 美股消息面仍混亂 揀優質股Apple（AAPL.US）、Tesla（TSLA.US）

12：48 - Tesla（TSLA.US）被錯殺 業務預示性高、股值回落

13：54 - 短綫捉市場氣氛 波幅大、短炒可調低注碼

15：42 - 港股上日市況速覽+北水盤路

16：41 - 港股反彈已完？過去三周「假突破」、企穩22800點才可解除危機

18：20 - 現估值平、外圍企穩 中綫打底、橫行為主

19：39 - 恒指如回調整固 20120點至20700點為短期重要支持

20：12 - 四個指標評估港股走勢：留意富途（FUTU.US）、貝殼找房KE Holdings（BEKE.US）、KraneShares亞太高收益債券主動型ETF（KHYB.US）、PP中地美債 （03001）

22：36 - 騰訊 （00700） 業績速報

24：07 - 騰訊 （00700） 今日下跌機會大於上升 京東 （09618） 、 拼多多（PDD.US）為市場打底

26：33 - 市場關注騰訊 （00700） 廣告收入增長是否見底 憧憬遊戲版號放鬆、國際遊戲業務

27：17 - 騰訊 （00700） 無回購 短綫業績無股價催化劑

28：01 - 騰訊 （00700） 接近補完裂口 短綫有機會反彈完

28：35 - 港股開市前市況速報

29：35 - 業績股速報：中移動 （00941） 、金山軟件 （03888） 、海底撈 （06862） 、頤海國際 （01579） 、九毛九 （09922）

30：47 - ET個股推介：港交所 （00388）

34：48 - 觀眾問股：小米 （01810） 現時入貨可以？前景好嗎？

38：12 - 觀眾問股：美團 （03690） 上望、止蝕位多少？

39：55 - 觀眾問股：中移動 （00941） 56元有貨點做？

43：01 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）3月以來走勢轉強可否買入？汽車業務是未來潛在增長引擎？

46：49 - 半導體股資金喜好有變 Axcelis Tech（ACLS.US）股價見突破

49：03 - 觀眾問股：Rivian（RIVN.US）、Lucid（LCID.US）可借Tesla（TSLA.US）炒上？

53：21 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 28元有一手 現價溝貨好嗎？

55：12 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 要速沽？

56：30 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 225元有兩手 應繼續揸定換馬？

58：20 - 觀眾問股：沽GX中國電車 （02845） 換Tesla（TSLA.US）好嗎？

1：00：07 - Tesla（TSLA.US）現價是入貨時機？

1：01：55 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）可上望多少？

1：03：42 - 港股開市初段市況速報

1：04：29 - 業績股速報：藥明康德 （02359） 、復星國際 （00656） 、遠洋集團 （03377） 、電視廣播 （00511）

1：05：11 - 內地開市初段市況速報

1：05：26 - 財經日誌提提你