【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）

第5波疫情下，本港各行各業大受影響，為盡快紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，財政司司長陳茂波於2月23日公布的2022-23年度《財政預算案》中，提出新一輪消費券計劃，向合資格市民發放總額10,000元的消費券。市場消息指，電子消費券最快將於4月7日派發。

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陳茂波於3月7日公布更多消費券計劃第一階段的詳情，他指消費券與去年一樣，將分兩期發放，第一階段是先在四月份向已成功登記2021年消費券計劃的合資格市民發放5,000元消費券，餘額會在新一輪消費券計劃第二階段推出時分期發放。

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有傳媒於周四（24日）報道指電子消費券最快將於4月7日派發，報道又指，若市民的電子錢包帳戶已失效，或去年登記的八達通卡已遺失，須最遲於本周五（25日）填妥及郵寄表格，以更改電子帳戶或八達通卡。

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據政府的資訊，已成功登記2021年消費券計劃的市民，會在2022年4月透過其已登記的儲值支付工具帳戶直接獲發消費券，日期會於稍後公布，有關市民亦會在消費券發放當日收到手機短訊或應用程式推送通知。市民毋須再次登記。



在2021年消費券計劃下以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK 帳戶收取消費券的市民。有關市民會透過其用作登記2021年消費券計劃的儲值支付工具帳戶收到5,000元消費券，有關消費券的有效期至2022年10月31日。

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而在2021年消費券計劃下以八達通收取消費券的市民，有關市民可在第一期4,000元消費券於4月發放後，透過其用作登記2021年消費券計劃的八達通卡拍卡領取。市民的「合資格消費」（按此）累積總額在指定日期之前不少於4,000元，便可在達標後下一個月16日拍卡領取第二期1,000元消費券。市民最早可於6月16日，而最遲可於11月16日，開始領取第二期1,000元消費券。詳情如下：

由於八達通卡有儲值限額（現時一般為3,000元），市民可因應其八達通卡內的儲值額，在領取期限（2022年12月31日 ）前透過特定渠道（按此）分開多次拍卡領取已發放的消費券。

如市民已移除用作領取上一輪消費券的儲值支付工具手機應用程式，或已註銷其電子帳戶，可先嘗試重新下載相關手機應用程式或啟動該舊有帳戶。市民可以點擊以下連結或致電營辦商，了解各儲值支付工具的相關資訊：

支付寶香港 (電話: 2245 3201)

八達通 (電話: 2969 5500)

Tap&Go「拍住賞」 (電話: 2888 0000)

WeChat Pay HK (電話: 3929 1666)

若個別市民確定用作登記2021年消費券計劃的儲值支付工具帳戶已失效，或已遺失/退回已登記2021年消費券計劃的八達通卡，因此不能透過有關帳戶收取新一輪消費券，他們可在2022年3月7日下午2時至25日期間，透過以下渠道更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，以相同儲值支付工具的新帳戶領取新一輪消費券計劃第一階段發放的消費券。請注意，市民必須使用登記2021年消費券計劃的同一款儲值支付工具收取有關消費券，不能在此階段轉換儲值支付工具。

1.書面表格

按此下載「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，並將填妥及已簽署的表格，連同有效的香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上毋須貼上郵票（郵費由政府支付）。

市民亦可致電消費券計劃熱線185000以郵寄、電郵或傳真方式索取表格。

2.更改八達通卡網站

市民若已遺失/退回已登記2021年消費券計劃的八達通卡或有關八達通卡已失效，亦可透過指定網站（按此）更改其登記紀錄，以另一張八達通卡領取新一輪消費券計劃第一階段發放的消費券，及2021年消費券計劃下仍未領取的消費券（如有）。舊的八達通卡將會被註銷。

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記者：陳詠妍