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【日本動漫】連續3年雄霸日本人氣電影票房　經營動畫IP更有「錢途」

商業 14:35 2022/03/24

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「東映動畫」，擁有《龍珠》、《光之美少女》、《數碼暴龍》等人氣動畫。（東映動畫網站圖片）

日本動畫一直有不少忠實支持者，很多搬上大銀幕的作品，票房成績亦相當不錯。據日本傳媒報道，票房收入超過10億日圓（約6,450萬港元）的日本電影當中，動畫的佔比已連續3年超過一半。

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據日經中文網報道， 票房收入超過10億日圓（約6,450萬港元）的日本人氣電影當中，以金額計算，動畫的佔比在2021年佔50.3%，已連續3年超過一半。雖然日本電影票房受新冠肺炎疫情影響，致增長緩慢，但無疑動畫成為日本電影其中一個支柱。市場估計，日本電影「依賴動畫」的局面今後仍將持續。

今年不少收入可觀的作品上映

日本電影製作者聯盟的負責人透露，今年亦有不少票房收入值得期待的作品，包括《名偵探柯南：萬聖節的新娘》等主攻家庭客的人氣系列，以及新海誠導演的新作《鈴芽戶締》等。

由於動畫有很多固定擁躉，因此藉推出系列，容易達到爆紅。 報道更引述大型發行商的前員工指，如《海賊王》、《多啦A夢》等作品，有望穩定熱賣10億日圓（約6,450萬港元）以上。

藉動畫IP創造收益

日本各電影公司亦在製作動畫電影，日本規模最大的電影製作公司「東寶株式會社」亦通過自家的動畫品牌「TOHO animation」進行動畫電影的策劃等工作。去年成為熱話的劇場版《咒術迴戰》，票房收入更突破120億日圓（約7.7億港元）。
  　　
另一日本東映株式會社旗下子公司、專門製作動畫的「東映動畫」，擁有《龍珠》、《光之美少女》、《數碼暴龍》等人氣動畫。東映動畫去年4月至12月的純利達100億日圓（約6.4億港元），比母公司更高。該企藉製作和IP營運，令經營保持著穩定，及帶來高收益。

動畫電影在海外影片平台亦有不錯成績，營運IP令製作公司有更高收益。日本電影製作者聯盟估算，連同發行權、商品化權的合計銷售收入，日本電影出口業績在去年超過3.7億美元（約28.9億港元），達到2016年的2倍以上。以中國及歐美為中心，針對影片網站的銷售正在增長。

IP業務更勝電影票房

東寶的利潤也明顯與IP營運有關，在2021年3至11月的合併財報中的電影業務來看，包括IP營運在內的影像業務，利潤為88億日圓（約5.6億港元），超過了發行等電影營業的69億日圓（約4.4億港元），以及電影票房的4.88億日圓（約3149萬港元）。
   　　
雖然日本動畫的市場相當鞏固，但競爭也漸趨激烈。例如Netflix等平台現亦積極製作原創動畫，更開始收購日本動畫製作公司。這些作品不在戲院上映，也不會成為電影公司的票房收入。

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責任編輯：葉泳珊

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