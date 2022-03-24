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騰訊700挫3%短綫反彈已完？未有回購、業績難成催化劑

股市 12:57 2022/03/24

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騰訊 （00700） 上日公布業績，遜預期，股價今早低開逾4%，半日跌幅略為收窄，跌3.4%，收報375.6元，成交81.2億。騰訊上季營收、經調整盈利均較市場預期差，摩通下調騰訊盈利預測，維持「減持」評級，大摩預測騰訊上半年本地遊戲增長減慢，首季廣告收入大跌15%。騰訊業績怎解讀，股價短綫反彈已完？

*港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊*

利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）分析指，早前京東 （09618） 、拼多多（PDD.US）公布業績為市場打底，騰訊業績與市場預期差別不大，市場最關注網上廣告收入增長是否見底，但參考京東、拼多多，對此期望不高。市場憧憬遊戲版號鬆綁、國際遊戲業務，但騰訊今次無回購，加上對於微信支付「拆骨」仍有不明朗因素，短綫業績難成股價催化劑。

技術走勢上，騰訊去年8月至今年2月平台區為415元，上日已接近補裂口，相信短綫反彈已完，除非短綫守穩415元，否則將於下望100元水平做區間上落。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（24：07-28：33），唐牛分析港股、美股策略*→【按此速睇 - 附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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