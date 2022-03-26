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保誠屢獲業界殊榮　人才培訓及發展成就深獲肯定（下）

iMoney智富 00:00 2022/03/26

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由香港管理專業協會舉辦的傑出推銷員獎（Distinguished Salesperson Award，下稱DSA）早在1950起源於美國，至今已舉辦逾半世紀，被視為全球銷售精英的模範標準。去年保誠保險有限公司（保誠）派出十位精英出戰這項銷售界「奧斯卡」，他們個人背景及參賽理念不盡相同，然而最後悉數站上頒獎台，其中三人更脫穎而出，勇闖兩個組別的最後五強，表現為同業之冠。

一路走來，究竟這批DSA得獎者的心路歷程如何？公司及團隊提供的支援，又怎樣成為他們的最強後盾？

敢闖敢創 解鎖人生新可能　許曉蓉創造事業新高度

曾獲百萬圓桌超級會員（COT）及14年終身會員資格的保誠資深營業經理許曉蓉（Synthia），踏上DSA舞台令她最感自豪。

獲百萬圓桌超級會員（Court of the Table, COT）及14年終身會員資格的保誠資深營業經理許曉蓉（Synthia），過去贏盡本地及國際業界獎項，惟獨踏上DSA舞台令她最感自豪。當初報名僅為提升演說技巧，可是備戰過程卻讓其重新認識自己。「今次代表公司出賽的隊友們均背景非凡，包括三位博士、傳奇總監、前主播、知名導師，以至業界比賽長勝將軍，令我更感受到天外有天、人外有人。從事理財策劃，適當時候需放下身段及固有模式，回歸初心重新學習，簡而精及有創意地向客戶表達。」

比賽期間新冠病毒肆虐，Synthia當年轉行也與疫症有關。「完成MBA學位後，我曾於音響公司任職市場推廣經理。然而2003年沙士一役，驅使我轉換人生跑道，我要在一個無論經濟順逆都可持續發展、多勞多得，兼具個人成長及社會意義的行業發展，感恩當年轉行的明智決定。」疫情下客戶更看重風險管理及理財規劃，期間她妥善處理了多宗理賠個案，解決不少朋友的燃眉之急。客戶的儲蓄及投資，亦讓他們繼續完成目標。

「這段時間，我們善用資訊科技，透過視像會議和客戶緊密接觸。團隊亦舉辦多場綫上客戶講座，分享移民潮下資產規劃等熱話，藉此擴闊客源。疫情下成功晉身COT，對我來說特別具成功感及紀念價值。」難得找到讓自己發光發熱的終身事業，未來她期待薪火相傳，協助團隊成員建立更豐盛的生命。

成人達己促團隊共贏　龔敏以身作則展領袖魅力

保誠區域總監龔敏冀為團隊建立成功的楷模，刺激隊員追求更高目標，帶領他們到達新的高度。

有參賽者為個人名譽而戰，為樹立團隊模範而逐鹿的亦大有人在。現為保誠區域總監的龔敏2006年在科大取得博士學位後，先後於兩間國際企業從事研究策劃及營運管理，本已為資深「高管」，2014年卻毅然轉投理財策劃行業，重新開始。

由剛入職時靠自己一手打拚，到現在擁有近200人的團隊，規模按每年30至50%的增速穩步擴張。龔敏明言人才招募絕不濫竽充數，反而貴精不貴多。「招募對象本身必須認同保險行業的意義，而我更看重的，是他是否不怕吃虧、願意付出、夠聰明勤奮。就如我今次參賽般，一定要秉持『先付出、後收穫』的心態，才能獲得豐碩成果。」

人稱「龔總」的他認為，作為新時代領袖，除了具備過人的業務本領及使命感，亦要有走在時代尖端的觸覺，以身作則、言傳身教。「作為領袖，更像同事黑暗中的指路明燈，我們應由自身經驗出發，展現同理心與團隊溝通，循循善誘，令他們學以致用，鼓勵大家共同成長。」

龔敏坦言今次參賽，很大程度是希望以自身經驗作為榜樣。「身為區域總監，我跟同事一樣要見客及提供售後服務，還要兼顧培訓團隊與備戰，也會有身心俱疲、自我懷疑的時候。但我深信熱情投入是最佳良藥，配合高效的時間管理，一切也會水到渠成。我希望藉參賽所表現的魄力，為團隊建立成功的楷模，從而刺激成員追求更高目標，帶領他們到達新的高度。」

兼任人生導師出謀獻策　朱靜誼盼學員享受比賽過程

十位精英揚威業界，除了靠自身努力，幕後團隊亦居功至偉。由服裝造型以至道具製作，保誠旗下的理財培訓學院也為他們提供全方位支援。而由歷屆得獎者組成的專業培訓導師團隊無私奉獻，為參賽者度身訂造為期近兩個月的馬拉松式訓練，傳承比賽經驗，同樣功不可沒。保誠營業經理朱靜誼（Yaka）五年前勇奪傑出青年推銷員最佳表現大獎後亦加入導師行列，為保誠參賽精英出謀獻策。「能見證伙伴們的表達技巧、談吐、應變能力不斷提升，固然令人欣喜，但我更希望他們享受比賽過程。這不僅是職業生涯的體驗，更是人生的一大課題。」

要成為頂尖銷售員，Yaka認為必須換位思考、了解客戶所需，同時熟悉自己推銷的產品，並不時自我增值，提升競爭力。「與比賽一樣，我們日常見客同樣要準備很多資料及工具，以處理不同客戶的異議。如果參賽者能從容應對評判或導師的問題，將來面對客戶的疑問，相信也可迎刃而解。」

名義上是培訓導師，Yaka認為自己更像學員的人生導師。「我們的任務並非單純向學員灌輸知識，而是要從過來人身份，協助他們反思及重新認識自己，並將良好的公司及行業文化、甚至人生經驗傳承下去。」

保誠區域經理吳志立（左）和營業經理朱靜誼（右）與多位歷屆得獎者組成星級導師團隊，為參賽精英出謀獻策。

殿堂級教練領軍　吳志立傳承過去　開創未來

要數殿堂級教練，保誠區域經理吳志立（Kinson）肯定是其中之一。自2015年DSA獲獎後，翌年他便開始擔任賽事籌委會成員至今，2019年一屆更獲委任為主席。入行至今曾獲29次百萬圓桌會（MDRT）會員資格，當中包括7次超級會員（Court of the Table，COT），更2度榮膺頂尖會員（Top of the Table，TOT），桃李滿門的Kinson稱，將「徒兒們」一手一腳送上頒獎台，箇中滿足感難以言喻。「做參賽者乃自我修煉，只需集中提升個人能力、做到最好；當導師則要了解學員的背景，助其發揮所長，表現個人特色，同時將自己犯過的缺點或盲點跟參賽者分享，避免重蹈覆轍。」

現今世代資訊科技發達，Kinson認為銷售員從不缺乏知識，關鍵在於如何發揮創意。「在參賽者的恆常訓練中，彷彿也見到自己在銷售戰場上的影子，鞭策自己尋求進步；而比賽中的『有效銷售』（Effective Selling）環節要求參賽者就地取材，即席發揮。我們從中亦可記下靈感，在日後銷售活學活用。」

Kinson稱保誠在DSA取得空前成功，全因推祟團結互助的精神。「我們的特色是打『團體戰』，參賽者共同演練、互相鞭策鼓勵，絕不孤身作戰；公司除了在人力物力上提供強大支援，還有系統化的培訓團隊，集歷代DSA精華及經驗之大成去打拚，令參賽者在技巧及心態上均有所提升。」

獎項是個人、榮耀屬團隊，Kinson引用已故武打巨星李小龍的一番話勉勵參賽者。「『我不怕有一萬種技擊方法的武師，反而害怕只懂一個方法，但練一萬次的對手。』只要堅持初心，平衡運用邏輯及創意，做到以客為本，我深信銷售員難以被取代，此行業亦可走得更遠。」

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〈保誠屢獲業界殊榮　人才培訓及發展成就深獲肯定（上）〉

（特約）

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