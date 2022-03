保誠屢獲業界殊榮　人才培訓及發展成就深獲肯定（下）

由香港管理專業協會舉辦的傑出推銷員獎(Distinguished Salesperson Award,下稱DSA)早在1950起源於美國,至今已舉辦逾半世紀,被視為全球銷售精英的模範標準。去年保誠保險有限公司(保誠)派出十位精英出戰這項銷售界「奧斯卡」,他們個人背景及參賽理念不盡相同,然而最後悉數站上頒獎台,其中三人更脫穎而出,勇闖兩個組別的最後五強,表現為同業之冠。

一路走來,究竟這批DSA得獎者的心路歷程如何?公司及團隊提供的支援,又怎樣成為他們的最強後盾?



敢闖敢創 解鎖人生新可能 許曉蓉創造事業新高度

▲ 曾獲百萬圓桌超級會員(COT)及14年終身會員資格的保誠資深營業經理許曉蓉(Synthia),踏上DSA舞台令她最感自豪。

獲百萬圓桌超級會員(Court of the Table, COT)及14年終身會員資格的保誠資深營業經理許曉蓉(Synthia),過去贏盡本地及國際業界獎項,惟獨踏上DSA舞台令她最感自豪。當初報名僅為提升演說技巧,可是備戰過程卻讓其重新認識自己。「今次代表公司出賽的隊友們均背景非凡,包括三位博士、傳奇總監、前主播、知名導師,以至業界比賽長勝將軍,令我更感受到天外有天、人外有人。從事理財策劃,適當時候需放下身段及固有模式,回歸初心重新學習,簡而精及有創意地向客戶表達。」



比賽期間新冠病毒肆虐,Synthia當年轉行也與疫症有關。「完成MBA學位後,我曾於音響公司任職市場推廣經理。然而2003年沙士一役,驅使我轉換人生跑道,我要在一個無論經濟順逆都可持續發展、多勞多得,兼具個人成長及社會意義的行業發展,感恩當年轉行的明智決定。」疫情下客戶更看重風險管理及理財規劃,期間她妥善處理了多宗理賠個案,解決不少朋友的燃眉之急。客戶的儲蓄及投資,亦讓他們繼續完成目標。



「這段時間,我們善用資訊科技,透過視像會議和客戶緊密接觸。團隊亦舉辦多場綫上客戶講座,分享移民潮下資產規劃等熱話,藉此擴闊客源。疫情下成功晉身COT,對我來說特別具成功感及紀念價值。」難得找到讓自己發光發熱的終身事業,未來她期待薪火相傳,協助團隊成員建立更豐盛的生命。



成人達己促團隊共贏 龔敏以身作則展領袖魅力

▲ 保誠區域總監龔敏冀為團隊建立成功的楷模,刺激隊員追求更高目標,帶領他們到達新的高度。

有參賽者為個人名譽而戰,為樹立團隊模範而逐鹿的亦大有人在。現為保誠區域總監的龔敏2006年在科大取得博士學位後,先後於兩間國際企業從事研究策劃及營運管理,本已為資深「高管」,2014年卻毅然轉投理財策劃行業,重新開始。



由剛入職時靠自己一手打拚,到現在擁有近200人的團隊,規模按每年30至50%的增速穩步擴張。龔敏明言人才招募絕不濫竽充數,反而貴精不貴多。「招募對象本身必須認同保險行業的意義,而我更看重的,是他是否不怕吃虧、願意付出、夠聰明勤奮。就如我今次參賽般,一定要秉持『先付出、後收穫』的心態,才能獲得豐碩成果。」



人稱「龔總」的他認為,作為新時代領袖,除了具備過人的業務本領及使命感,亦要有走在時代尖端的觸覺,以身作則、言傳身教。「作為領袖,更像同事黑暗中的指路明燈,我們應由自身經驗出發,展現同理心與團隊溝通,循循善誘,令他們學以致用,鼓勵大家共同成長。」



龔敏坦言今次參賽,很大程度是希望以自身經驗作為榜樣。「身為區域總監,我跟同事一樣要見客及提供售後服務,還要兼顧培訓團隊與備戰,也會有身心俱疲、自我懷疑的時候。但我深信熱情投入是最佳良藥,配合高效的時間管理,一切也會水到渠成。我希望藉參賽所表現的魄力,為團隊建立成功的楷模,從而刺激成員追求更高目標,帶領他們到達新的高度。」



兼任人生導師出謀獻策 朱靜誼盼學員享受比賽過程



十位精英揚威業界,除了靠自身努力,幕後團隊亦居功至偉。由服裝造型以至道具製作,保誠旗下的理財培訓學院也為他們提供全方位支援。而由歷屆得獎者組成的專業培訓導師團隊無私奉獻,為參賽者度身訂造為期近兩個月的馬拉松式訓練,傳承比賽經驗,同樣功不可沒。保誠營業經理朱靜誼(Yaka)五年前勇奪傑出青年推銷員最佳表現大獎後亦加入導師行列,為保誠參賽精英出謀獻策。「能見證伙伴們的表達技巧、談吐、應變能力不斷提升,固然令人欣喜,但我更希望他們享受比賽過程。這不僅是職業生涯的體驗,更是人生的一大課題。」



要成為頂尖銷售員,Yaka認為必須換位思考、了解客戶所需,同時熟悉自己推銷的產品,並不時自我增值,提升競爭力。「與比賽一樣,我們日常見客同樣要準備很多資料及工具,以處理不同客戶的異議。如果參賽者能從容應對評判或導師的問題,將來面對客戶的疑問,相信也可迎刃而解。」



名義上是培訓導師,Yaka認為自己更像學員的人生導師。「我們的任務並非單純向學員灌輸知識,而是要從過來人身份,協助他們反思及重新認識自己,並將良好的公司及行業文化、甚至人生經驗傳承下去。」

▲ 保誠區域經理吳志立(左)和營業經理朱靜誼(右)與多位歷屆得獎者組成星級導師團隊,為參賽精英出謀獻策。

殿堂級教練領軍 吳志立傳承過去 開創未來



要數殿堂級教練,保誠區域經理吳志立(Kinson)肯定是其中之一。自2015年DSA獲獎後,翌年他便開始擔任賽事籌委會成員至今,2019年一屆更獲委任為主席。入行至今曾獲29次百萬圓桌會(MDRT)會員資格,當中包括7次超級會員(Court of the Table,COT),更2度榮膺頂尖會員(Top of the Table,TOT),桃李滿門的Kinson稱,將「徒兒們」一手一腳送上頒獎台,箇中滿足感難以言喻。「做參賽者乃自我修煉,只需集中提升個人能力、做到最好;當導師則要了解學員的背景,助其發揮所長,表現個人特色,同時將自己犯過的缺點或盲點跟參賽者分享,避免重蹈覆轍。」



現今世代資訊科技發達,Kinson認為銷售員從不缺乏知識,關鍵在於如何發揮創意。「在參賽者的恆常訓練中,彷彿也見到自己在銷售戰場上的影子,鞭策自己尋求進步;而比賽中的『有效銷售』(Effective Selling)環節要求參賽者就地取材,即席發揮。我們從中亦可記下靈感,在日後銷售活學活用。」



Kinson稱保誠在DSA取得空前成功,全因推祟團結互助的精神。「我們的特色是打『團體戰』,參賽者共同演練、互相鞭策鼓勵,絕不孤身作戰;公司除了在人力物力上提供強大支援,還有系統化的培訓團隊,集歷代DSA精華及經驗之大成去打拚,令參賽者在技巧及心態上均有所提升。」

獎項是個人、榮耀屬團隊,Kinson引用已故武打巨星李小龍的一番話勉勵參賽者。「『我不怕有一萬種技擊方法的武師,反而害怕只懂一個方法,但練一萬次的對手。』只要堅持初心,平衡運用邏輯及創意,做到以客為本,我深信銷售員難以被取代,此行業亦可走得更遠。」



