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【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」：已盜取俄羅斯央行文件　即將公開3.5萬份機密文件

科技 13:00 2022/03/24

分享：

Anonymous今（24日）於Twitter上自爆，已成功入侵俄羅斯中央銀行的資料庫，更揚言將於48小時後公開所有文件。（Anonymous TV Twitter帖文圖片）

自俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯面對各國的裁制和圍堵，甚至面對來自世界各地的黑客網絡攻擊，包括全球最大黑客組織Anonymous（匿名者）。Anonymous今（24日）於Twitter上自爆，已成功入侵俄羅斯中央銀行的資料庫，更揚言將於48小時後公開所有文件。

【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息

Anonymous今（24日）於Twitter上發布帖文，當中更附上俄羅斯中央銀行近3.5萬份的文件，當中更包括機密合約。

    點擊圖片放大
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    +2

Anonymous在帖文亦指出，「No passage to injustice（沒有不公義的通道）」、「No passage to kill innocents（沒有通道可以殺死無辜者）」及「No passage to putin and oligarchs（沒有通向普京和寡頭的通道）。

Anonymous近日持續針對俄羅斯發起制裁行動，除了俄羅斯天然氣公司、俄羅斯國營媒體Russia Today（RT），以及克里姆林宮等相繼受到黑客攻擊，日前還針對拒撤俄羅斯業務的食品業巨擘雀巢（Nestle）發動攻繫。

【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」入侵雀巢數據庫　要求全面退出俄羅斯市場

【網絡監管】Twitter擴大安全模式服務範圍　打擊社交平台網絡騷擾

責任編輯：文睿

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