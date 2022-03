【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」：已盜取俄羅斯央行文件　即將公開3.5萬份機密文件

▲ Anonymous今(24日)於Twitter上自爆,已成功入侵俄羅斯中央銀行的資料庫,更揚言將於48小時後公開所有文件。(Anonymous TV Twitter帖文圖片)

自俄羅斯入侵烏克蘭後,俄羅斯面對各國的裁制和圍堵,甚至面對來自世界各地的黑客網絡攻擊,包括全球最大黑客組織Anonymous(匿名者)。Anonymous今(24日)於Twitter上自爆,已成功入侵俄羅斯中央銀行的資料庫,更揚言將於48小時後公開所有文件。

Anonymous今(24日)於Twitter上發布帖文,當中更附上俄羅斯中央銀行近3.5萬份的文件,當中更包括機密合約。

Anonymous在帖文亦指出,「No passage to injustice(沒有不公義的通道)」、「No passage to kill innocents(沒有通道可以殺死無辜者)」及「No passage to putin and oligarchs(沒有通向普京和寡頭的通道)。

Anonymous近日持續針對俄羅斯發起制裁行動,除了俄羅斯天然氣公司、俄羅斯國營媒體Russia Today(RT),以及克里姆林宮等相繼受到黑客攻擊,日前還針對拒撤俄羅斯業務的食品業巨擘雀巢(Nestle)發動攻繫。

責任編輯:文睿

