【金融中心】新加坡李顯龍：決心與病毒共存、將容許已打針人士免隔離入境　近7天日均感染仍破萬

▲ 【金融中心】新加坡李顯龍：決心與病毒共存、將容許已打針人士免隔離入境 近7天平均感染仍破萬

香港第五波疫情以來採取最嚴格社交距離措施，區內另一金融中心—新加坡年初也受Omicron變種病毒疫情影響。即使新加坡近7日日均感染人數仍破萬宗，新加坡總理李顯龍周四（24日）表示，3月29日起將放寬大部分社交距離措拖。

李顯龍預告，已完成接種疫苗人士可免隔離檢疫入境，冀新加坡樟宜機場客量可由目前相當於疫情前18%，年底回升至50%。他指，會在稍後交代詳情。

李顯龍在電視講話中稱：

較早時，我們因為對Omicron 不確定而審慎行事...考慮到所有因素，我們相信我們可以行出決定性一步，與新冠病毒共存。

新加坡其他主要放寬措施包括：

室內須戴口罩，但室外可自行選擇

群組聚集人數上限5人升至10人

最多75%可在家工作僱員，可回辦公室工作

晚上10時30分後「禁酒令」解除

大型社交活動如晚宴、社交酒會可恢復

新加坡、香港齊遇Omicron疫情 死亡率大不同

香港、新加坡同於2月遇上新冠感染個案大增，570萬人口的新加坡高峰期單日最多有3.9萬宗感染，近7日日均感染人數為10,199，但死亡個案極低，單日最多未足20人。

相對而言，香港人口近750萬﹐計及快速抗原自行申報的人數，單日確診高峰逾7萬，近7日日均感染人數為18,567，惟死亡個案較高，近7日日均死亡人數約257人。

接種疫苗方面，香港接種一針、兩針疫苗人口，佔總人口86%、72%；新加坡接種一針、兩針疫苗人口88%、87%。

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