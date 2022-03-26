保誠屢獲業界殊榮　人才培訓及發展成就深獲肯定（上）

發展靠人才支撐，業績靠人才創造。保誠保險有限公司（保誠）多年來積極投放資源，高效地吸納及培育人才，致力構建可持續發展的優秀人才培訓及發展生態系統。同時鼓勵旗下專業理財顧問踴躍參與本地及國際比賽，以更廣闊的視野和前瞻性的思維，為客戶提供優質的保險理財產品和服務。



由香港管理專業協會舉辦的傑出推銷員獎（Distinguished Salesperson Award，下稱DSA）早在1950起源於美國，至今已舉辦逾半世紀，被視為全球銷售精英的模範標準。去年保誠派出十位精英出戰這項銷售界「奧斯卡」，他們個人背景及參賽理念不盡相同，然而最後悉數站上頒獎台，其中三人更脫穎而出，勇闖兩個組別的最後五強，表現為同業之冠。



經驗貴乎傳承，保誠除了在硬件上為參賽者提供多元化支援，亦不斷擴展導師團隊。保誠首席業務總監蔡川艾（上圖前排中）表示，昔日於培訓土壤悉心撒下種子，如今步入收成期。「保誠近年於業界比賽戰績彪炳，除了彰顯理財顧問團隊的實力及專業水平，亦印證了保誠理財培訓學院於培育及發展人才方面的超卓成就。憑藉對薪火相傳的堅持，公司在外廣納賢才，力邀保險、理財、銷售及培訓精英加盟，對內也積極發掘培訓『瑰寶』。」



保誠自2011年起推出「榮譽培訓導師」計劃，定期邀請資深團隊領袖分享銷售、客戶管理、招募、理賠，甚至領導才能的獨特見解，同時悉心籌劃專業演說技巧工作坊及系統化的模擬演練，廣邀歷代得獎者傳承比賽心得及成功竅門，令一眾參賽代表獲益匪淺。



一路走來，究竟這批DSA得獎者的心路歷程如何？公司及團隊提供的支援，又怎樣成為他們的最強後盾？

▲ 三位保誠精英──營業經理李雪曼（左）、資深業務經理鄭鴻發（中）及資深營業經理宗鳳琳（右）勇奪第54屆傑出推銷員及傑出青年推銷員獎五強，傲視同群。

長勝將軍屢獲殊榮 鄭鴻發盡顯專業和熱誠



要數業界同時獲南華早報（SCMP）／香港財務策劃師學會（IPFHK）─保險業界金獎、《Benchmark指標》理財顧問年度大獎金獎、香港管理專業協會（HKMA）─優秀新晉培訓導師獎及香港管理專業協會（HKMA）─傑出推銷員獎的從業員，保誠的資深業務經理鄭鴻發（Alpha）可說是業界的第一和唯一。



Alpha畢業於香港理工大學會計學系，投身理財策劃行業轉眼已15載。屢戰屢勝，獲獎無數的Alpha 坦言這次代表公司參加「傑出推銷員獎」感到壓力。有見現今香港市場無「鏡」不歡，Alpha比賽遂披上廚師造型，起用「姜圖」作演述題材，而靈感乃源於身為瘋狂「鏡粉」的太太。

「比賽主題為『行者無疆』，疆、姜、薑同音不同義，借諧音『食字』最合適不過；而薑的用途，則好比我所銷售的保險產品般眾多，但如何將之烹調成美饌盛宴，正正考驗大廚的功架。我們銷售理財產品，活像打造一道五星級菜式：色、香、味，分別代表專業知識、人際關係及溝通技巧；用料，即產品本身；用心，則為真誠待人。」



連同這塊「最後拼圖」，Alpha成功實現財策、培訓及銷售錦標「大滿貫」。「懷才和懷孕一樣，只要真的『有料』，人們遲早都會知道。」未來會繼續抱持爭勝心，持續提升專業水平，貢獻業界。



青春綻芳華 巾幗創佳績 李雪曼設計閃亮人生



「海納百川，有容乃大」，出自清官林則徐的這則名句，對同樣勇奪傑出推銷員獎五強的保誠營業經理李雪曼（Sherman）而言影響甚深。她堅信透過匯聚更多人才，才能成就更多人、成就自己。能見證着自己在參賽過程中的成長，Sherman除了視之為個人成就的里程碑，亦是其任職理財顧問四年來的最佳肯定。



Sherman加入保誠前本為品牌設計師，然而生活日夜顛倒，令她與家人缺乏相處時間。直至父親突然離世，才令她驚覺最需要設計的，原來是自己的人生。「在了解過保險行業後，我便立志透過個人經歷及專業知識，為更多人規劃設計、達致更美好的人生，並不斷學習及挑戰自己，以生命影響生命。」

「苦盡甘來」，可謂其參賽歷程的最佳寫照。Sherman在備戰期間不慎受傷，對於要長時間站着訓練的她，體能上實為極大挑戰，慶幸沿途有一眾隊友同行。「團結就是力量，跟公司隊友每天加班晨操晚練，令彼此進步神速。獲頒『五傑』固然鼓舞，但跟隊友為目標一起流過汗水及淚水，建立珍貴友誼，才是今次比賽的最大得着。」



備戰歷盡高低起跌，Sherman職業生涯同樣嚐盡甜酸苦辣。「哥哥嘉健一手帶我入行，無論在事業上抑或比賽上，他都會以身作則樹立榜樣。他常掛在口邊的句子，是『If you change nothing, nothing will change』，提點我銘記初衷及使命，盡情感受過程中的苦與樂。未來我會保持這份赤子之心，在事業上尋求挑戰及突破，探索更多可能性。」



榮膺青年五傑未敢自滿 宗鳳琳秉持善良之心待客



為了嘉許具潛質的銷售新星，賽事有專為25歲或以下參賽者而設的傑出青年推銷員獎（OYSA）。投身理財策劃僅兩年多的保誠資深營業經理宗鳳琳（Ellissa），其所屬團隊過去曾孕育多位OYSA得獎者。Ellissa也彷彿遺傳了這優良基因，於去年榮膺此獎項「五傑」之一。



年輕人愛探索、嚮往追求自主人生。2019年畢業後，Ellissa選擇了一份可與他人建立真誠關係的工作。「聽畢學姐分享，發現從事理財策劃行業，既可成為客戶的終身陪伴及守護者，又可實現工作及生活平衡，三年前便決定加入保誠，感恩首兩年均取得百萬圓桌（Million Dollar Round Table, MDRT）會員資格。」

「YOLO」乃近年潮語，英文長寫為「You Only Live Once」，意為人只能活一次，應該活在當下。對於Ellissa來說，競逐傑出青年推銷員獎，機會可一不可再。「我參賽乃希望向不同行業的銷售精英學習，但在隊友及資深導師鼓勵下，表現亦伴隨着自信心不斷提升，結果如願以償榮登『五傑』。」



年紀輕輕就獲此殊榮，Ellissa卻時刻反思如何將比賽所學應用於日常工作中。「比賽相當考驗參賽者的隨機應變及急才，這有助訓練我應對客戶的臨場反應；其次，面對不斷演變的銷售環境，我們必須堅持創新；最後也是最重要的，是保持純良、善良的心，面對不同挑戰及誘惑，我們必須秉持專業操守，從客戶的利益出發，信譽自然大大提升。因我確信：『善良的人是最後的勝者』。」



更多精彩內容，請瀏覽：

〈保誠屢獲業界殊榮 人才培訓及發展成就深獲肯定（下）〉



（特約）