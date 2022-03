保誠屢獲業界殊榮　人才培訓及發展成就深獲肯定（上）

發展靠人才支撐,業績靠人才創造。保誠保險有限公司(保誠)多年來積極投放資源,高效地吸納及培育人才,致力構建可持續發展的優秀人才培訓及發展生態系統。同時鼓勵旗下專業理財顧問踴躍參與本地及國際比賽,以更廣闊的視野和前瞻性的思維,為客戶提供優質的保險理財產品和服務。



由香港管理專業協會舉辦的傑出推銷員獎(Distinguished Salesperson Award,下稱DSA)早在1950起源於美國,至今已舉辦逾半世紀,被視為全球銷售精英的模範標準。去年保誠派出十位精英出戰這項銷售界「奧斯卡」,他們個人背景及參賽理念不盡相同,然而最後悉數站上頒獎台,其中三人更脫穎而出,勇闖兩個組別的最後五強,表現為同業之冠。



經驗貴乎傳承,保誠除了在硬件上為參賽者提供多元化支援,亦不斷擴展導師團隊。保誠首席業務總監蔡川艾(上圖前排中)表示,昔日於培訓土壤悉心撒下種子,如今步入收成期。「保誠近年於業界比賽戰績彪炳,除了彰顯理財顧問團隊的實力及專業水平,亦印證了保誠理財培訓學院於培育及發展人才方面的超卓成就。憑藉對薪火相傳的堅持,公司在外廣納賢才,力邀保險、理財、銷售及培訓精英加盟,對內也積極發掘培訓『瑰寶』。」



保誠自2011年起推出「榮譽培訓導師」計劃,定期邀請資深團隊領袖分享銷售、客戶管理、招募、理賠,甚至領導才能的獨特見解,同時悉心籌劃專業演說技巧工作坊及系統化的模擬演練,廣邀歷代得獎者傳承比賽心得及成功竅門,令一眾參賽代表獲益匪淺。



一路走來,究竟這批DSA得獎者的心路歷程如何?公司及團隊提供的支援,又怎樣成為他們的最強後盾?

▲ 三位保誠精英──營業經理李雪曼(左)、資深業務經理鄭鴻發(中)及資深營業經理宗鳳琳(右)勇奪第54屆傑出推銷員及傑出青年推銷員獎五強,傲視同群。

長勝將軍屢獲殊榮 鄭鴻發盡顯專業和熱誠



要數業界同時獲南華早報(SCMP)/香港財務策劃師學會(IPFHK)─保險業界金獎、《Benchmark指標》理財顧問年度大獎金獎、香港管理專業協會(HKMA)─優秀新晉培訓導師獎及香港管理專業協會(HKMA)─傑出推銷員獎的從業員,保誠的資深業務經理鄭鴻發(Alpha)可說是業界的第一和唯一。



Alpha畢業於香港理工大學會計學系,投身理財策劃行業轉眼已15載。屢戰屢勝,獲獎無數的Alpha 坦言這次代表公司參加「傑出推銷員獎」感到壓力。有見現今香港市場無「鏡」不歡,Alpha比賽遂披上廚師造型,起用「姜圖」作演述題材,而靈感乃源於身為瘋狂「鏡粉」的太太。

「比賽主題為『行者無疆』,疆、姜、薑同音不同義,借諧音『食字』最合適不過;而薑的用途,則好比我所銷售的保險產品般眾多,但如何將之烹調成美饌盛宴,正正考驗大廚的功架。我們銷售理財產品,活像打造一道五星級菜式:色、香、味,分別代表專業知識、人際關係及溝通技巧;用料,即產品本身;用心,則為真誠待人。」



連同這塊「最後拼圖」,Alpha成功實現財策、培訓及銷售錦標「大滿貫」。「懷才和懷孕一樣,只要真的『有料』,人們遲早都會知道。」未來會繼續抱持爭勝心,持續提升專業水平,貢獻業界。



青春綻芳華 巾幗創佳績 李雪曼設計閃亮人生



「海納百川,有容乃大」,出自清官林則徐的這則名句,對同樣勇奪傑出推銷員獎五強的保誠營業經理李雪曼(Sherman)而言影響甚深。她堅信透過匯聚更多人才,才能成就更多人、成就自己。能見證着自己在參賽過程中的成長,Sherman除了視之為個人成就的里程碑,亦是其任職理財顧問四年來的最佳肯定。



Sherman加入保誠前本為品牌設計師,然而生活日夜顛倒,令她與家人缺乏相處時間。直至父親突然離世,才令她驚覺最需要設計的,原來是自己的人生。「在了解過保險行業後,我便立志透過個人經歷及專業知識,為更多人規劃設計、達致更美好的人生,並不斷學習及挑戰自己,以生命影響生命。」

「苦盡甘來」,可謂其參賽歷程的最佳寫照。Sherman在備戰期間不慎受傷,對於要長時間站着訓練的她,體能上實為極大挑戰,慶幸沿途有一眾隊友同行。「團結就是力量,跟公司隊友每天加班晨操晚練,令彼此進步神速。獲頒『五傑』固然鼓舞,但跟隊友為目標一起流過汗水及淚水,建立珍貴友誼,才是今次比賽的最大得着。」



備戰歷盡高低起跌,Sherman職業生涯同樣嚐盡甜酸苦辣。「哥哥嘉健一手帶我入行,無論在事業上抑或比賽上,他都會以身作則樹立榜樣。他常掛在口邊的句子,是『If you change nothing, nothing will change』,提點我銘記初衷及使命,盡情感受過程中的苦與樂。未來我會保持這份赤子之心,在事業上尋求挑戰及突破,探索更多可能性。」



榮膺青年五傑未敢自滿 宗鳳琳秉持善良之心待客



為了嘉許具潛質的銷售新星,賽事有專為25歲或以下參賽者而設的傑出青年推銷員獎(OYSA)。投身理財策劃僅兩年多的保誠資深營業經理宗鳳琳(Ellissa),其所屬團隊過去曾孕育多位OYSA得獎者。Ellissa也彷彿遺傳了這優良基因,於去年榮膺此獎項「五傑」之一。



年輕人愛探索、嚮往追求自主人生。2019年畢業後,Ellissa選擇了一份可與他人建立真誠關係的工作。「聽畢學姐分享,發現從事理財策劃行業,既可成為客戶的終身陪伴及守護者,又可實現工作及生活平衡,三年前便決定加入保誠,感恩首兩年均取得百萬圓桌(Million Dollar Round Table, MDRT)會員資格。」

「YOLO」乃近年潮語,英文長寫為「You Only Live Once」,意為人只能活一次,應該活在當下。對於Ellissa來說,競逐傑出青年推銷員獎,機會可一不可再。「我參賽乃希望向不同行業的銷售精英學習,但在隊友及資深導師鼓勵下,表現亦伴隨着自信心不斷提升,結果如願以償榮登『五傑』。」



年紀輕輕就獲此殊榮,Ellissa卻時刻反思如何將比賽所學應用於日常工作中。「比賽相當考驗參賽者的隨機應變及急才,這有助訓練我應對客戶的臨場反應;其次,面對不斷演變的銷售環境,我們必須堅持創新;最後也是最重要的,是保持純良、善良的心,面對不同挑戰及誘惑,我們必須秉持專業操守,從客戶的利益出發,信譽自然大大提升。因我確信:『善良的人是最後的勝者』。」



