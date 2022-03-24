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普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算

環球政治 12:35 2022/03/24

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俄羅斯總統普京不滿西方制裁俄羅斯，宣布不友好國家如果要購買俄羅斯天然氣，就必須使用俄羅斯盧布結算。俄羅斯公布消息後，盧布兌美元匯率一度升5%，歐洲天然氣價格也飆升。

【烏克蘭戰爭】普京資深幕僚辭職兼離國 傳不滿入侵 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周三（23日）於俄羅斯政府會議上，批評西方沒收俄羅斯資產損害了俄羅斯對美元及歐元的信任程度。

普京宣布他決定實施一系列措施，要求不友好國家向俄羅斯購買天然氣時，需要改用俄羅斯盧布結算。

他表明俄羅斯將繼續按照先前簽訂的合約規定數量和價格供應天然氣，上述變化僅會影響支付貨幣。

雖然普京表明西方國家要使用盧布才可購買俄羅斯天然氣，但目前未能確定俄羅斯是否有權單方面更改用歐元結算的現有合約。

【烏克蘭戰爭】美國務院控俄犯戰爭罪 將利用一切方法追究 【下一頁】

盧布於消息傳出後，兌美元匯率一度升至95兌1美元的水平，屬過去三周以來高位。盧布其後收報97.7兌1美元的水平。

俄羅斯天然氣佔歐洲總消費量約4成，歐盟今年由俄羅斯進口的天然氣消費額每天介乎2億至8億歐元（約17.2億至68.8億港元）。

部分歐洲地區批發天然氣價格周三一度升約3成。

俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom）稱截至1月27日，Gazprom對歐洲和其他國家的天然氣銷售額當中有58%以歐元結算；有39%以美元結算；3%以英鎊結算。

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責任編輯：鄭錦玲

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