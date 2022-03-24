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【業績｜內房股】旭輝績後急挫7%　去年少賺5.2%　末期息削逾7成至5.7分人幣、派紅股100送4

股市 13:41 2022/03/24

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旭輝去年少賺5.2%　末期息削逾7成至5.7分人幣　但宣派紅股

內房股旭輝 （00884） 去年全年純利按年跌5.2%至76.1億元（人民幣，下同），核心純利跌9.2%至72.8億元，擬派末期息5.7分（相當於7港仙），按年減少76.5%，全年股息為15.7分（相當於19港仙），同時，旭輝擬發行紅股，每持有100股獲發4股紅股。旭輝一手為2000股，意味一手可獲80股紅股。旭輝午後挫7.3%，現報4.2元。

董事會認為，建議發行紅股可進一步增加公司的資金流動性及償債能力，包括分配部分現金用於購回境內外債券。董事會亦將考慮通過建議派發特別股息與股東分享購回的回報。

淨負債對股本比率為62.8%

合同銷售金額增加7.1%至2,473億元，物業銷售金額現金回款率超過95%，達2,403億元，按年增20%。期內，收入為1078.3億元，按年增加50.2%，毛利率下跌2.4個百分點至19.3%，

截至去年底止，淨負債對股本比率為62.8%，按年下降1.2個百分點，手頭現金達467億元，加權平均債務成本為5%，下跌0.4個百分點。

土儲方面，截至年底，旭輝共有建築面積5250萬平方米，其中應佔為2840萬平方米。年內，新增土地收購面積為1170萬平方米，應佔為600萬平方米。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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港股 旭輝控股集團（00884） 旭輝

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