【業績｜內房股】旭輝績後急挫7%　去年少賺5.2%　末期息削逾7成至5.7分人幣、派紅股100送4

上一篇文章
【烏克蘭戰爭】俄股今起有限度恢復交易 期間禁止賣空
內房股旭輝 （00884） 去年全年純利按年跌5.2%至76.1億元（人民幣，下同），核心純利跌9.2%至72.8億元，擬派末期息5.7分（相當於7港仙），按年減少76.5%，全年股息為15.7分（相當於19港仙），同時，旭輝擬發行紅股，每持有100股獲發4股紅股。旭輝一手為2000股，意味一手可獲80股紅股。旭輝午後挫7.3%，現報4.2元。
董事會認為，建議發行紅股可進一步增加公司的資金流動性及償債能力，包括分配部分現金用於購回境內外債券。董事會亦將考慮通過建議派發特別股息與股東分享購回的回報。
合同銷售金額增加7.1%至2,473億元，物業銷售金額現金回款率超過95%，達2,403億元，按年增20%。期內，收入為1078.3億元，按年增加50.2%，毛利率下跌2.4個百分點至19.3%，
截至去年底止，淨負債對股本比率為62.8%，按年下降1.2個百分點，手頭現金達467億元，加權平均債務成本為5%，下跌0.4個百分點。
土儲方面，截至年底，旭輝共有建築面積5250萬平方米，其中應佔為2840萬平方米。年內，新增土地收購面積為1170萬平方米，應佔為600萬平方米。
更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁
相關文章：【內房危機】融創中國擬押後償還40億人幣境內債券、股價曾跌7% 延期仍需債權人批准
【業績｜內房股】遠洋集團去年少賺5% 末期息2.6分人民幣 按年少逾六成
**港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊**