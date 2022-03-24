【業績｜內房股】旭輝績後急挫近9%　去年少賺5.2%　末期息削逾7成至5.7分人幣、派紅股100送4 　林中：股價被嚴重低估（第二版）

▲ 旭輝去年少賺5.2% 末期息削逾7成至5.7分人幣 但宣派紅股

內房股旭輝 （00884） 去年全年純利按年跌5.2%至76.1億元（人民幣，下同），核心純利跌9.2%至72.8億元，擬派末期息5.7分（相當於7港仙），按年減少76.5%，全年股息為15.7分（相當於19港仙），同時，旭輝擬發行紅股，每持有100股獲發4股紅股。旭輝一手為2000股，意味一手可獲80股紅股。旭輝午後急挫，全日跌8.8%，收報4.13港元。

董事會認為，建議發行紅股可進一步增加公司的資金流動性及償債能力，包括分配部分現金用於購回境內外債券。董事會亦將考慮通過建議派發特別股息與股東分享購回的回報。

主席林中表示，現時公司股價被嚴重低估，認為現時發紅股，未來將為股東帶來巨大收益，給長期股東更好的回報，大股東亦將在績後開始增持股票。他又指，未來5年集團進入穩定成長期，將會維持約35%的派息率，但會根據市況採取全現金派發或現金加紅股的方式。

對於行業展望，林中表示，預期今年行業前低後高，期待5至6月份出現「小陽春」，料一二綫城市表現穩定，但三四綫城市則壓力大。他又指，行業由類金融屬性轉向民生消費屬性，認為未來行業總量雖然接近見頂，但估計仍可維持約10億平方米的開發量及15萬億的交易量。

今年目標保持權益銷售額穩定

旭輝今年可售貨值達3600億元，但未有披露全年銷售目標，僅稱目標是保持權益銷售額穩定。林中指，未來會大幅提升權益銷售的佔比，不是只關注表面銷售額的大少。

去年合同銷售金額增加7.1%至2,473億元，物業銷售金額現金回款率超過95%，達2,403億元，按年增20%。期內，收入為1078.3億元，按年增加50.2%，毛利率下跌2.4個百分點至19.3%。

管理層表示，現時各地在集中供地預先給出合理的利潤空間，加上同業會更理性，毛利率隨行業轉變會逐步修復，集團希望毛利率會保持在行業平均以上，並於2023年回升。

目標10年內淨負債率降到30%以內

截至去年底止，淨負債對股本比率為62.8%，按年下降1.2個百分點，剔除預售款後資產負債率為69.7%，手頭現金達467億元，現金短債比為2.6倍，加權平均債務成本為5%，下跌0.4個百分點。林中表示，目標每年負債率下降，希望未來8至10年淨負債率降到30%以內，對標現在香港及海外的優秀房企。

土儲方面，截至年底，旭輝共有建築面積5250萬平方米，其中應佔為2840萬平方米。年內，新增土地收購面積為1170萬平方米，應佔為600萬平方米。

旭輝進軍代建業務

另外，旭輝去年成立旭輝建管，進入代建領域。截至3月23日，旭輝建管合約總建築面積約280萬平方米，預估代建費為4.7億元。管理層指，旭輝建管剛起步，現時較多為商業代建，3月已簽了5個項目，涉及120萬平方米，而且資產管理公司手上的項目愈來愈多，代建機會也更多。

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