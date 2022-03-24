【混合工作】思科調查：88%香港打工仔　每天在家活躍使用寬頻逾4小時

▲ 48%受訪者更表示，由於寬頻連接不穩，他們在圍封期間無法獲得線上醫療預約、線上教育、社會關懷及基礎服務等關鍵服務。（法新社）

香港第5波疫情依然嚴峻，大多企業已實行混合工作模式，安排員工在家工作。與此同時，打工仔在家使用寬頻上網工作的需求也大增，思科（Cisco）旗下的《思科寬頻指數》就發現，香港用戶比以往任何時候更加重視互聯網連接，當中更有88%香港打工仔表示，每天在家活躍使用寬頻上網達4小時或更長時間。

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《思科寛頻指數》針對全球30個市場（包括香港），對59,796名正在遙距工作、在辦公室工作，以及混合工作的員工進行調查，以了解他們對家居寬頻連接、質素和使用量的情況。

近6成家庭 3人會同時連接寬頻

該調查發現，72%香港打工仔表示，寬頻服務需要改善，才足以支援他們實踐混合工作模式。另外，有兩項關鍵數據突顯了香港打工仔對高性能互聯網連接的依賴，例如有88%人表示，每天在家中活躍使用寬頻4小時或更長時間；而59%人則表示，他們家中會有3個或以上的用戶同一時間連接家中的網絡。

▲ 香港各區受訪者預計未來12個月家用寬頻的使用模式。（ 《思科寛頻指數》提供）

60%香港員工更預計，他們在未來一年的家用寬頻使用量會增加或保持不變。有趣的是，油尖旺區在這方面的比例最高，達到71%，而在中西區的比例則最低，只有46%。

此外，由於工作需要，員工或需從辦公室以外的地方連接公司網絡及應用程式，通過公共及私人網絡等存取私人數據。因此，愈來愈人意識到網絡安全的重要性，以及速度和可靠度對於混合工作也是不容忽視。調查就提到，65%全職遙距工作及58%混合工作的香港員工，願意支付額外費用，以確保擁有更安全的網絡連接。

優質寬頻 對中小企發展至關重要

另一方面，依靠私人網絡在家工作或經營業務的受訪者在香港佔48%，這對中小企尤為重要，因為與大型企業相比，中小企缺乏的資源及IT基礎建設。根據香港工業貿易署資料，中小企佔香港企業數量逾98%，約佔全港私營企業勞動力的45%，所以優質寬頻將在中小企的增長及發展中發揮關鍵作用。

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思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛表示：「香港的僱主不僅要支持混合工作，更應尋求各種科技，為未來做好準備，希望能夠為混合工作提供動力，讓員工更投入工作，並且確保營運在不斷發展的經濟中保持靈活。」

除商業因素外，優化互聯網連接的質素對經濟和社會存有更廣泛的影響。76%香港受訪者相信，取得快速和可靠的互聯網，對未來的經濟發展以及對受過良好教育的人口是重要的。而73%受訪者更表示，無論身處何方，每個人都應該能夠安全地連接到快速和可靠的互聯網。

近7成認為可靠寬頻連接 影響獲得工作機會

69%香港受訪者表示，能夠獲得負擔得起且可靠的寬頻，將成為大眾面臨的主要問題，因為連接對於獲得工作和教育機會變得更加重要。48%受訪者更表示，由於寬頻連接不穩，他們在圍封期間無法獲得線上醫療預約、線上教育、社會關懷及基礎服務等關鍵服務。

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責任編輯：陳卓賢