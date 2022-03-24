【業績|物管股】中海物業午後升8%　去年溢利上升四成至近10億元、末期息6仙、管理香港醫管局近5成醫院項目及藝術館

▲ 【業績|物管股】中海物業去年溢利上升四成至近10億元 末期息6仙

中海物業 （02669） 去年整體收益上升44.3%至94.4億元，毛利率輕微下滑至17.4%，溢利上升40.5%至9.8億元，建議末期息每股港幣6仙。中海物業愈升愈有，午後升8%，報8.72元。

期內，公司在管面積上升38.9%或7290萬平方米至2.6億平方米，其中，新增項目之65.8%來自獨立第三方，相關合約額為39.4億元。而住宅項目及非住宅項目的新增在管面積分別佔46.4%及53.6%，相關合約額分別約達42.5億元及33.7億元。

集團去年累計進駐141座城市，業務覆蓋香港及澳門，旗下現有員工約52,220 人。在港澳地區首次為香港發展局轄下之建築署，以及香港康文署轄下的香港藝術館提供管理服務，並伸延至醫院管理局轄下約50%的醫院項目及香港醫管局總部大樓，目前政府管理項目覆蓋九個決策局和 21個政策執行部門，穩居香港最大政府物業管理服務商及港澳地區最大中資物業服務企業的龍頭地位。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里



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編輯:姚卓然