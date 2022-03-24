  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績|物管股】中海物業午後升8%　去年溢利上升四成至近10億元、末期息6仙、管理香港醫管局近5成醫院項目及藝術館

股市 13:06 2022/03/24

分享：

【業績|物管股】中海物業去年溢利上升四成至近10億元　末期息6仙

中海物業 （02669） 去年整體收益上升44.3%至94.4億元，毛利率輕微下滑至17.4%，溢利上升40.5%至9.8億元，建議末期息每股港幣6仙。中海物業愈升愈有，午後升8%，報8.72元。

期內，公司在管面積上升38.9%或7290萬平方米至2.6億平方米，其中，新增項目之65.8%來自獨立第三方，相關合約額為39.4億元。而住宅項目及非住宅項目的新增在管面積分別佔46.4%及53.6%，相關合約額分別約達42.5億元及33.7億元。

集團去年累計進駐141座城市，業務覆蓋香港及澳門，旗下現有員工約52,220 人。在港澳地區首次為香港發展局轄下之建築署，以及香港康文署轄下的香港藝術館提供管理服務，並伸延至醫院管理局轄下約50%的醫院項目及香港醫管局總部大樓，目前政府管理項目覆蓋九個決策局和 21個政策執行部門，穩居香港最大政府物業管理服務商及港澳地區最大中資物業服務企業的龍頭地位。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里
 

相關文章:

【內房危機】內房物管股報復式反彈　券商：若無大幅寬鬆措施反彈難持續　點名三隻行內贏家

【業績｜物管股】保利物業去年純利達8.46億人幣　按年增25.6%

【業績｜物管股】朗詩綠色生活服務去年少賺11%　不派息

編輯:姚卓然

港股 物業管理股 中海物業（02669）

上一篇文章

【疫苗股】復星醫藥曾升逾8%　復必泰內地上市審批工作仍在溝通中

下一篇文章

騰訊700挫3%短綫反彈已完？未有回購、業績難成催化劑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【騰訊700業績】騰訊劉熾平：平台降費影響不大　料當局解決未成年人保護問題後將重批遊戲版號　過去互聯網行業過分強調「零和競爭」
【騰訊700業績】騰訊劉熾平：平台降費影響不大　料當局解決未成年人保護問題後將重批遊戲版號　過去互聯網行業過分強調「零和競爭」
【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款