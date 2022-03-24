【數碼身份證】亞利桑那州認證Apple數碼身份證　只帶手機也可旅行？

▲ 美國亞利桑那州（Arizona）日前終於宣布，居民可正式使用Apple Wallet數碼身份證。（官網圖片）

蘋果（Apple）自去年公布可將身份證、駕駛執照等身份證明文件加入Apple Wallet，惟遲遲未有地區官方認證該功能。美國亞利桑那州（Arizona）日前終於宣布，居民可正式使用Apple Wallet數碼身份證，甚至去旅行時，也可以出示該Apple Wallet數碼身份證。

【Google】Google Play允許用戶 直接向Spotify支付訂閱費用

據外媒《CNN》報道，亞利桑那州居民由昨（23日）起，若已申請美國運輸安全管理局預先安檢計畫（TSA PreCheck），即可在鳳凰城天港國際機場的特定運輸檢查站出示iPhone或Apple Watch內的數碼身份證以證實身份，便可出發去旅行。

為確保身份文件正確，用戶在Apple Wallet上進行身份認證登記時，必須在掃描並上傳駕駛執照或州身份證的照片後自拍。用戶還需完成面部和頭部的指定動作，類似於激活Face ID的方式。其後，Apple會將收集到的數據傳送給州政府進行驗證。

惟需留意的是，若亞利桑那州居民前往的州份暫未許可使用數碼身份證，用戶則仍需使用實體身份證明文件，才可回亞利桑那州。另外，目前在亞利桑那州進入酒吧、拿取法律文件等，仍需出示實體身份證明文件。

【智能手機】初創Nothing推首款智能手機 稱自家作業系統集Android最佳功能

【蘋果動向】蘋果與WiLAN和解 就無線技術簽訂專利許可協議

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！