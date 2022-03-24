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【石Sir午市閒談】今日推介中移動｜潤地、中國宏橋、平保、中集安瑞科、眾安最新部署

股市 12:28 2022/03/24

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恒生指數中午收報22195點，升41點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中移動 （00941） ，另亦會分析潤地 （01109） 、中國宏橋（001378）、平保 （02318） 、中集安瑞科 （03899） 、眾安 （06060） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國移動（00941） 華潤置地（01109） 中國宏橋（01378） 中國平安（02318） 中集安瑞科（03899） 眾安在線（06060） 石鏡泉
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