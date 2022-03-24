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【升級轉型】自動化生產、研發專利　嘉利國際降成本增溢利

商業 12:25 2022/03/24

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嘉利國際早年投資自動化生產並研發專利，近年成功轉型。（嘉利國際圖片）

不少香港工業生產商面臨數碼機械化生產轉型挑戰，當中嘉利國際便早著先機，投入機械臂自動化生產及研究專利技術。

【共享單車】逾20架共享單車被惡意破壞　本地品牌LocoBike懸紅1萬緝兇

五金及塑膠零部件製造商嘉利國際於1980年生產影帶盒為主，到80年代末加入電腦及伺服器外殼組裝及生產等，2000年後涉足更多與科技有關產品，如：資料儲存產品、鐳射影印機、收銀機、移動硬碟、銀行櫃員機及16U伺服器等。2010年後發展醫療產品、電動車充車樁等業務，對生產品質及精準度要求愈來愈高。該企於07年開始增加自動化科技生產比例，2011年引入六軸機械臂，2021年增至逾700台，大部分生産工序及品質檢測均實現自動化。

然而單純運用自動化生產線並不足夠，嘉利國際透過入股廣東翠峰機器人科技，持續開發及研究相關專業技術，截至2020年末，該企已就自動化研究及實施共申請逾30項專利及實用新型註冊，包括：高精度自動化光學檢測（AOI）技術、輔助折彎系 統、3D 視覺自動上料系統、磁碟架(HDD)自動化組裝等項目，不僅活用科技而且位於領導研發位置。

人才發展推動研發創新

大型生產密集的企業要升級轉型往往困難，因要說服資深員工放棄舊有做法改變殊不容易。嘉利國際著重為前線員工提供自動化生産設施培訓，在自動化項目推行初期實施「師友計劃」，在前線員工中普及自動化生産概念，定期組織員工參與管理課程，提高他們對自動化生産問題解決能力，甚至有助達到技術創新。

另外，集團參與成立翠輝機器人應用技術推廣中心，提供專業技術培訓課程、工業機器人程式設計培訓課程，又為青少年提供STEM創科平台，讓更多年輕人認識工業並培育人才。亦與香港的大學研究團隊利用人工智能、機器學習、大數據、視覺系統，進行研究及發展不同項目，為工廠及翠輝機器人推廣中心提供不同解決方案。

降成本增溢利

嘉利國際從「傳統塑膠零部件製造商」轉型至「一站式機械工程解決方案」之餘，亦實現降低人力成本，2020/21年平均僱員3,350人為過去約一半，並得益於自動化生產令集團工業業務經營溢利從2007/08 年度1300萬港元升至2020/21 年3.03億港元，集團伺服器機箱外殼出貨量佔全球市場份額達13%。

該企最近獲得工貿署設立的「香港工商業獎：升級轉型大獎」，獎項主辦方香港青年工業家協會常務副會長高鼎國稱，企業在升級轉型過程中透過投資研發嶄新技術，並申請專利對技術加以保護，將有助提升企業競爭力。嘉利國際集團主席及總裁何焯輝對獲獎表示榮幸，是持續「智能製造」轉型升級的鼓勵。他續稱目前製造業經歷「製造」到「智造」過程，要全面自動化生產達致「工業4.0 」，須全程每步掌握實時大數據分析，目前尚不容易。

【糧食供應】全球主要農業生產、出口國　烏克蘭今春季播種面積料減半

記者：王浩賢

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