【業績｜啤酒股】潤啤急跌近7%　去年溢利大增1.2倍至45億元人民幣、不排除6至7月後加價4%至6%（第二版）

▲ 【業績｜啤酒股】潤啤急跌近7% 去年溢利大增1.2倍至45億元人民幣、不排除6至7月後加價4%至6%

潤啤 （00291） 去年營業額為333.87億人民幣，按年增長6.2%。股東應佔綜合溢利上升1.2倍至45.87億元人民幣，符合盈喜。集團建議派發末期股息每股0.302元人民幣，全年派息總額為每股0.566元人民幣，按年增長118.5%。

然而，潤啤績後走低，最後跌6.９%，報47.95元。

潤啤首席執行官及執行董事侯孝海於績後會議上表示，去年啤酒原材料價格急升，預計今年的原材料成本依然巨大，因此不排除將於今年6至7月的旺季後加價，其幅度介乎4%至6%，不過，加價是以消化成本上漲為目標，故只在部分地區和產品才實施加價，並非全面性加價，加幅亦不比去年激烈。

侯孝海指，疫情加上俄烏衝突令今年全球原材料價格上升，目前鋁、紙、大麥及麥芽等核心原材料價格仍在高位徘徊，令雪花啤酒今年面臨較大成本壓力，相關金額預期涉及近15億元人民幣。但他強調，集團已通過積極採購鎖定所有麥芽價格，有關材料不會對今年成本帶來額外影響。但鋁罐、紙箱及其他原材料成本的上升，則需要通過加價進一步消化。

至於中國首季面對新冠疫情困擾，侯孝海指，集團1月表現其實不錯，銷量有雙位數字增長，中高檔產品增長甚至較去年上半年更快，出現「小繁榮」現象。可是，直到3月份，中國多個省份爆發疫情，並實施防疫措施便導致出現低潮。然而，他對集團有信心，認為今年表現「不會比去年差，而比前年好」。

續推多個新產品 研打入小酒館及非啤酒酒精類飲品產業

潤啤去年整體啤酒銷量約1,105.6萬千升，按年基本持平。其中，去年次高檔及以上啤酒銷量達 186.6萬千升，按年增長27.8%，其佔比升至16.9%，產品結構顯著提升。集團整體啤酒銷量與疫情大流行前的2019年相比，與行業整體銷量同期變動相若。而產能利用率持續提升，去年升至60.7%，毛利率亦升至39.2%，均為過去5年來最高。

集團持續推進多元品牌組合建設，去年推出多個新品牌，包括超高端產品「醴」、高端產品「黑獅果啤」（#485 玫瑰紅）、碳酸飲料「雪花小啤汽」和引進國際品牌 「紅爵」和「悠世」，進一步豐富產品組合及支持高端化發展。

潤啤自2017年以來實施「3+3+3」戰略，重塑其品牌、改善產能、營運變革。展望未來，集團將以「決戰高端、質量發展」戰略管理主題，於2022年計劃推出多個新產品，其中包括「雪花全麥 純生」和「喜力® 0.0 無醇啤酒」，豐富產品多樣性，以滿足消費者不同的需求。

此外，為應對行業競爭對手在酒吧和小酒館的佈局，集團亦會積極研究拓展小酒館業務，開拓啤酒產品新營銷渠道，同時亦會持續關注合適非啤酒酒精類飲品的發展機會。

(第二版加入潤啤業績會議)

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編輯：姚卓然