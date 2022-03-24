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【業績｜啤酒股】潤啤午後急跌逾6%　去年溢利大增1.2倍至45億元人民幣、今年續推新產品兼研小酒館業務

股市 13:18 2022/03/24

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【業績|啤酒股】潤啤去年溢利大增1.2倍至45億元人民幣　末期息0.302元人民幣

潤啤 （00291） 去年營業額為333.87億人民幣，按年增長6.2%。股東應佔綜合溢利上升1.2倍至45.87億元人民幣，符合盈喜。集團建議派發末期股息每股0.302元人民幣，全年派息總額為每股0.566元人民幣，按年增長118.5%。

然而，潤啤績後走低，午後急跌逾6%，報48.05元。

集團表示，盈利大增主要是由於去年1月22日訂立的搬遷補償協議就出讓其擁有的一塊土地收取初始補償收益；毛利因集團產品平均售價上升而增加；及行政及其他費用主要因關廠相關的固定資產減值虧損和一次性確認員工補償及安置費用下降而減少，以抵銷銷售及分銷費用主要因市場推廣費用及員工成本上升而增加。

潤啤去年整體啤酒銷量約11,056,000千升，按年基本持平。其中，去年次高檔及以上啤酒銷量達 1,866,000千升，按年增長27.8%，產品結構顯著提升。集團整體啤酒銷量與疫情大流行前的2019年相比，與行業整體銷量同期變動相若。

集團持續推進多元品牌組合建設，去年推出多個新品牌，包括超高端產品「醴」、高端產品「黑獅果啤」（#485 玫瑰紅）、碳酸飲料「雪花小啤汽」和引進國際品牌 「紅爵」和「悠世」，進一步豐富產品組合及支持高端化發展。

展望未來，集團將以「決戰高端、質量發展」戰略管理主題，於2022年計劃推出多個新產品，其中包括「雪花全麥 純生」和「喜力® 0.0 無醇啤酒」，豐富產品多樣性，以滿足消費者不同的需求。此外，為應對行業競爭對手在酒吧和小酒館的佈局，集團亦會積極研究拓展小酒館業務，開拓啤酒產品新營銷渠道，同時亦會持續關注合適非啤酒酒精類飲品的發展機會。

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編輯：姚卓然

港股 華潤啤酒（00291） 啤酒 營業額

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