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【疫市營商】留家娛樂桌遊銷售增2成　平均消費300元

商業 12:28 2022/03/24

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疫情令市民更多留家，桌上遊戲銷情有增加。（受訪者圖片）

疫情令市民更多留家，除了打機煲劇外，桌上遊戲亦更受到注意，張先生早前就購買一款壽司主題的卡牌桌遊，約100元，孫小姐則表示男朋友買了一款合作逃脫遊戲一起玩，感覺有趣。黃小姐表示小朋友喜歡漫威英雄，買了一盒主題桌遊，但價錢比較貴要500元。

【疫市營商】代購商門店人流及銷售減少　5,000元以下小皮具錢包最暢銷

市民留家抗疫，雖然個人娛樂選擇眾多，但未必能增進日常互動，桌上遊戲可以彌補缺點增進感情，其實桌上遊戲並不止於大富翁、狼人殺等，市面上亦有眾多不同類型選擇，如合作解謎、考驗反應記憶力、色扮演類型。

Capstone Board Game鄺先生反映去年12月生意額增加1至2成，今波疫情亦見查詢增加2至3成，網上教學班更增加5成查詢。棋緣店長回應去年底疫情緩和時間，整體銷售比平時有增加2成，今年初爆發Omicron後尚有1成增長。棋怪桌上遊戲專門店店長周先生稱，第5波疫情影響較大，生意較去年底下跌4至5成。

處所限制靠零售網銷

疫情令處所限制收緊，因此以往桌遊店提供的店內體驗活動皆要暫停，僅保留遊戲零售支撐營運，棋緣留意到今波疫情下消費者對遊戲需求有變，之前身份扮演類較受歡迎，現時則以合作、解謎、遊玩時間長的大型角色扮演類為主。Capstone Board Game的客路有家長及年輕人比例約7：3，而且家長選購時會更注意遊戲學習要素，棋怪亦有留意到最近親子客人增加。

最近疫情亦令網上銷售比例大增，Capstone Board Game及棋怪反映網上及實體銷售逆轉至7：3，跟去年有大反差，客人平均會購買2至3款遊戲約300至400元。

消費券要配合處所放寬

對於即將派發消費券，棋怪及棋緣較有保留，因為桌遊店往往結合店內體驗活動，僅提供消費券而沒有放寬處所限制，對生意幫助不大。棋緣表示上一輪消費券幫助不大，盡早讓市民重拾生活及外出聚會，食肆限制放寬對他們亦有幫助，是「一環扣一環」，棋怪稱要疫情減退，讓民眾可放心聚會玩遊戲才有直接幫助。

桌遊店目前只能夠集中增加網上推廣、拍攝試玩影片介紹及優惠促銷等，棋怪亦有提供桌遊租賃回家服務變陣，惟今波疫情下反應一般，Capstone Board Game有開設網上工作坊。受訪桌遊店皆認同以往香港人娛樂選擇豐富，但疫情下令更多人重新認識桌上遊戲，相信疫後會有幫助。

【疫市營商】代購商疫下開拓新貨源　3月銷售增15%至20%

記者：王浩賢

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