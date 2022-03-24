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【網絡安全】黑客組織Lapsus$　幕後主腦疑為16歲青少年

科技 12:13 2022/03/24

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據《彭博社》報道，Lapsus$組織的幕後主腦或為一名16歲的英國青少年。（法新社資料圖片）

近日黑客組織Lapsus$，接連向Nvidia、三星（Samsung）、微軟（Microsoft）等跨國企業進行網絡攻擊，盜取大量機密資料。據《彭博社》報道，組織的幕後主腦或為一名16歲的英國青少年。

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據彭博社報道，4名調查黑客組織Lapsus$的研究人員透過每次攻擊事件留下的痕跡，加上公開的信息作比對，發現組織的幕後主謀有機會是一名16歲的英國少年，他使用別名「White」、「Breachbase」進行網絡攻擊。目前為止，他並未有受到執法部門的指控，因無法將他與Lapsus$每一次的黑客活動聯繫起來。

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據悉，這名少年居住於牛津大學外約8公里的地方，彭博社通過其家裏的「門鈴對講系統」與少年的母親通話10分鐘，該母親表示不清楚指控，拒絕以任何方式討論她的兒子，亦拒絕讓兒子接受採訪。

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彭博社另外發現，Lapsus$的成員不僅包括這位英國少年，另一位疑似成員為巴西青少年。研究人員鎖定了7個與組織相關的黑客賬戶，意味著Lapsus$或存在其他成員。研究人員認為組織成員顯然為非常有能力的黑客，網絡攻擊有機會是自動化的。

責任編輯：吳嘉雯

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