【烏克蘭戰爭】普京資深幕僚辭職兼離國 傳不滿入侵

俄羅斯不少人士不滿政府入侵烏克蘭，俄國亦曾發起多次示威，多人因此被拘捕。一名俄羅斯總統普京資深幕僚有傳不滿入侵烏克蘭，決定辭職並離開俄羅斯。俄羅斯央行總裁亦有傳反對入侵烏克蘭打算辭職，但被普京拒絕。

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俄羅斯國際機構及持續發展特別大使丘拜斯（Anatoly Chubais）於周三（23日），獲克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）確認已辭職。俄羅斯媒體商報《Kommersant》報稱，丘拜斯已離開俄羅斯，現時人在土耳其。

兩名消息人士透露，丘拜斯辭職出於反對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭。若消息屬實，他是迄今為止俄方最高級政府人員就俄烏戰爭請辭。丘拜斯雖非政府重點官員，亦對安全議題無決定性影響，但其名氣使辭職消息足以登上俄羅斯各報章頭條。

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丘拜斯為俄羅斯前總統葉利欽（Boris Yeltsin）的幕僚長，並建議普京出任其時副幕僚長職位。丘拜斯在俄羅斯以支持企業私有化而聞名，共於2000年代曾任俄羅斯政府多個要職，包括俄羅斯科技公司RUSNANO創辦人。

俄羅斯央行總裁納比烏裡娜（Elvira Nabiullina）被指在俄烏戰爭後，向普京請辭但被拒絕。納比烏裡娜其後更被提名，再次連任5年。納比烏裡娜與普京合作逾20年，負責制定俄羅斯經濟政策。目前納比烏裡娜對俄烏戰爭取向未明，但她未來再試圖離職勢被普京視為背叛。

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責任編輯：吳漢培